В.о. міністра енергетики пояснив, чому не буде газу по дві гривні за кубометр

Вітренко запевняє, що видобутий в Україні газ не експортується за кордон

Виконуючий обов’язки міністра енергетики України Юрій Вітренко заявив, що видобутий у країні газ йде на потреби населення й не експортується за кордон.

Про це Вітренко розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

«Ті, хто розбирається, знають, що ми видобуваємо та відпускаємо приблизно стільки ж товарного газу, скільки споживає населення як напряму, так і через теплокомуненерго, централізоване опалення. Потрібно ще врахувати тариф на передачу. Але в принципі в будь-якому випадку собівартість набагато менша, ніж ринкова ціна», – повідомив Вітренко.

У той же час, він відзначив неможливість продавати українцям газ за собівартістю, так як через це впадуть надходження до бюджету та скоротяться субсидії.

«Собівартість, умовно, 2,6 гривні, чому б не продавати по 2,6 гривні, а навіщо продавати по 6,99? Пояснюю. Тому що багато людей не можуть платити навіть по 2,6 гривні. Тому що є пенсіонери, інваліди, є багато людей, які отримують субсидію. І ці субсидії потрібно з чого платити», – заявив Вітренко.

Після масових протестів проти підвищення газових тарифів, Кабінет міністрів прийняв постанову про обмеження ціни на газ для населення протягом лютого-березня 2021 року на рівні 6,99 гривень за кубометр.

Крім того, більшість постачальників знизили ціну на газ для населення на січень 2021 року заднім числом. Компанії встановили її на рівні граничної – 6,99 грн за кубометр.

Як повідомлялося раніше, в.о. міністра енергетики планує ліквідувати «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» – єдине в державі підприємство,що переробляє уранову руду, а його працівникам рекомендує їхати на заробітки до Польщі.