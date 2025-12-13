Головна Країна Події в Україні
Уряд запроваджує автоматичний військовий облік із 18 років

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Уряд запроваджує автоматичний військовий облік із 18 років
Чоловіки автоматично отримуватимуть статус призовника, коли їм виповнюється 18 років
фото: Міноборони

Очікується, що рішення забезпечить державу актуальними й точними даними

Кабінет Міністрів України вирішив запровадити автоматичний військовий облік з 18 років. Українці, які перебувають за кордоном, зможуть оформити або обміняти паспорт із постановкою на облік. Як інформує «Главком», про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України.

«Уряд ухвалив рішення про автоматичний військовий облік громадян», – зазначили у відомстві. 

У зв’язку з цим у Міноборони відзначили два важливі моменти. По-перше, чоловіки автоматично отримуватимуть статус призовника, коли їм виповнюється 18 років. По-друге, чоловіки 18-60 років за кордоном зможуть оформлювати або обмінювати паспорт – із автоматичною постановкою на облік.

«Рішення зменшує бюрократію для людей та забезпечує державу актуальними й точними даними», – переконанні в оборонному відомстві.

Нагадаємо, Міноборони оновило застосунок «Резерв+». Відтепер в електронному документі автоматично відображатиметься фото власника. 

До слова, Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке вдосконалює процедуру автоматичного продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації для деяких військовозобов’язаних.

