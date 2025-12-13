Уряд запроваджує автоматичний військовий облік із 18 років

Чоловіки автоматично отримуватимуть статус призовника, коли їм виповнюється 18 років

Очікується, що рішення забезпечить державу актуальними й точними даними

Кабінет Міністрів України вирішив запровадити автоматичний військовий облік з 18 років. Українці, які перебувають за кордоном, зможуть оформити або обміняти паспорт із постановкою на облік. Як інформує «Главком», про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України.

«Уряд ухвалив рішення про автоматичний військовий облік громадян», – зазначили у відомстві.

У зв’язку з цим у Міноборони відзначили два важливі моменти. По-перше, чоловіки автоматично отримуватимуть статус призовника, коли їм виповнюється 18 років. По-друге, чоловіки 18-60 років за кордоном зможуть оформлювати або обмінювати паспорт – із автоматичною постановкою на облік.

«Рішення зменшує бюрократію для людей та забезпечує державу актуальними й точними даними», – переконанні в оборонному відомстві.

Нагадаємо, Міноборони оновило застосунок «Резерв+». Відтепер в електронному документі автоматично відображатиметься фото власника.

До слова, Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке вдосконалює процедуру автоматичного продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації для деяких військовозобов’язаних.