Яке релігійне свято відзначається 1 січня 2026: традиції та молитва

Свята 1 січня в церковному календарі – Обрізання Господнє та день пам’яті святителя Василія Великого

1 січня православна церква відзначає два величних свята, які відкривають новий календарний рік. Це день Обрізання Господнього та вшанування одного з найшанованіших отців Церкви — святителя Василія Великого, архієпископа Кесарії Каппадокійської. Ці свята мають потужний духовний зміст, нагадуючи нам про смирення Спасителя та мудрість великого вчителя віри.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 1 січня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Обрізання Господнє

За церковним переданням, на восьмий день після Свого народження Немовля Ісус, згідно з давнім юдейським законом, прийняв обрізання. Цією дією Господь показав Своє смирення перед законом та підтвердив, що Він прийняв справжню людську плоть, а не примарну. Саме в цей день Йому нарекли ім’я Ісус (Спаситель), яке було провіщене Архангелом Гавриїлом ще до зачаття. Для християн це свято є символом духовного обрізання – відсікання гріховних помислів та пристрастей.

Святитель Василій Великий

Також цього дня церква вшановує пам'ять Василія Великого (IV століття) – видатного богослова, філософа та засновника чернецтва. Він уславився своєю доброчинністю, захистом віри від єресей та створенням Божественної літургії, яка і сьогодні служиться у найважливіші дні року. Святий Василій вважається покровителем землеробів, тому в Україні цей день супроводжується потужною традицією засівання.

Молитви дня

О, великий святителю Василію, вчителю всесвіту і покровителю наш! Ти все життя своє присвятив служінню Богу та людям, даруй і нам частинку твоєї мудрості та незламності. Моли Господа, щоб обрізав Він серця наші від усякої злоби та неправди, зміцнив нашу державу Україну та дарував нам потужну Перемогу і мир. Нехай твоя молитва захистить наші оселі від усякого лиха у цьому новому році. Амінь

Народні вірування та прикмети

У народі день святого Василя вважався початком нового аграрного циклу. З цим днем пов'язано багато прикмет, що мають потужний прогностичний характер: