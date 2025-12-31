Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 1 січня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 1 січня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 1 січня в церковному календарі – Обрізання Господнє та день пам’яті святителя Василія Великого

1 січня православна церква відзначає два величних свята, які відкривають новий календарний рік. Це день Обрізання Господнього та вшанування одного з найшанованіших отців Церкви — святителя Василія Великого, архієпископа Кесарії Каппадокійської. Ці свята мають потужний духовний зміст, нагадуючи нам про смирення Спасителя та мудрість великого вчителя віри.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 1 січня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Обрізання Господнє

Яке релігійне свято відзначається 1 січня 2026: традиції та молитва фото 1

За церковним переданням, на восьмий день після Свого народження Немовля Ісус, згідно з давнім юдейським законом, прийняв обрізання. Цією дією Господь показав Своє смирення перед законом та підтвердив, що Він прийняв справжню людську плоть, а не примарну. Саме в цей день Йому нарекли ім’я Ісус (Спаситель), яке було провіщене Архангелом Гавриїлом ще до зачаття. Для християн це свято є символом духовного обрізання – відсікання гріховних помислів та пристрастей.

Святитель Василій Великий

Яке релігійне свято відзначається 1 січня 2026: традиції та молитва фото 2

Також цього дня церква вшановує пам'ять Василія Великого (IV століття) – видатного богослова, філософа та засновника чернецтва. Він уславився своєю доброчинністю, захистом віри від єресей та створенням Божественної літургії, яка і сьогодні служиться у найважливіші дні року. Святий Василій вважається покровителем землеробів, тому в Україні цей день супроводжується потужною традицією засівання.

Молитви дня

О, великий святителю Василію, вчителю всесвіту і покровителю наш! Ти все життя своє присвятив служінню Богу та людям, даруй і нам частинку твоєї мудрості та незламності. Моли Господа, щоб обрізав Він серця наші від усякої злоби та неправди, зміцнив нашу державу Україну та дарував нам потужну Перемогу і мир. Нехай твоя молитва захистить наші оселі від усякого лиха у цьому новому році.

Амінь

Народні вірування та прикмети

У народі день святого Василя вважався початком нового аграрного циклу. З цим днем пов'язано багато прикмет, що мають потужний прогностичний характер:

  • Якщо на Василя зранку йде сніг – зима буде сніжною, а весна – пізньою.
  • Якщо на деревах багато інею – це обіцяє багатий врожай зернових та багато меду влітку.
  • Ожеледиця на дорогах 1 січня віщує гарний врожай овочів.
  • Вірили, що першим до хати цього дня має зайти чоловік (засівальник) – це принесе в дім успіх на весь рік.
  • Засівати прийнято лише зерном (пшеницею, житом, ячменем), оскільки воно несе в собі потужну життєву енергію.

Читайте також:

Теги: православна церква календар свята свято релігія традиції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент вшанував пам’ять загиблих працівників медіа
Зеленський привітав працівників радіо, телебачення та зв’язку
16 листопада, 14:46
Яке релігійне свято відзначається 17 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 17 листопада 2025: традиції та молитва
16 листопада, 22:00
20 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 листопада, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
27 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 листопада, 00:00
У Москві пройшли переговори щодо закінчення війни в Україні
Переговори американців та росіян у Москві щодо миру: головне за ніч
3 грудня, 05:50
9 грудня: який сьогодні день, традиції та заборони
9 грудня: який сьогодні день, традиції та заборони
9 грудня, 00:00
10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 грудня, 00:00
Новорічна ялинка на Софійській площі
У мережі розгорілася суперечка через головну ялинку Києва
12 грудня, 08:38

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 1 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 1 січня 2026: традиції та молитва
Скільки пасажирів зустрінуть новорічну ніч у потягах? Дані «Укрзалізниці»
Скільки пасажирів зустрінуть новорічну ніч у потягах? Дані «Укрзалізниці»
Центр протидії дезінформації закликав уважно ставитись до тривог
Центр протидії дезінформації закликав уважно ставитись до тривог
Як вимикатимуть світло у перший день нового 2026 року? Дані «Укренерго»
Як вимикатимуть світло у перший день нового 2026 року? Дані «Укренерго»
Листи до Санта Клауса можна буде писати українською
Листи до Санта Клауса можна буде писати українською
Привітання з Новим роком 2026: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках
Привітання з Новим роком 2026: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках

Новини

День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 20:55
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
Вчора, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Вчора, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua