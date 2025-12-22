Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Польща видворила майже 180 іноземців. Скільки серед них українців

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Польща видворила майже 180 іноземців. Скільки серед них українців
Польща примусово видворила 24 українця
фото: Straz_Graniczna/Х

Українці потрапили до списку громадян, які покинули Польщу примусово

У період з 15 по 21 грудня Польщу покинули майже 180 іноземців. Про це повідомила Прикордонна служба Польщі, інформує «Главком».

22 грудня стало відомо, що територію Польщі покинули 27 громадян Білорусі, 21 особа з Молдови та 19 чоловік з Грузії. Зазначається, що ці люди поїхали з країни добровільно.

Однак, найбільша кількість громадян, які покинули Польщу примусово, була з України. Йдеться про 24 українців, 16 громадян Грузії та п’ятеро людей з Колумбії.

Серед зазначених громадян, деякі з них були засуджені за крадіжки, зберігання наркотичних або психотропних речовин, напад і побиття, керування транспортними засобами без прав. Також видворені іноземці сприяли незаконному перетину кордону з Польщею.

Нагадаємо, що п'яний українець на авто проломив огорожу однієї з найдавніших церков у центрі Кракова. Поліція повідомила, що рівень алкоголю в крові водія становив 1,68 проміле.  Небезпечний інцидент трапився вранці у неділю, 21 грудня, в самому центрі Кракова. Громалянин України, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, за кермом Volkswagen Tiguan протаранив огорожу церкви Святого Хреста.

Раніше «Главком» писав про те, що польські «мисливці за головами» з Департаменту пошуку та ідентифікації поліції заарештували 32-річного громадянина України в місті Катовіце. Він тікав від правосуддя за викрадення, пограбування та шантаж молодої жінки. Українець професійно переховувався і під час арешту не чинив опору.

Також повідомлялося, що в польському місті Познань двоє чоловіків напали на українця, коли він їхав у трамваї зі своєю партнеркою. Чоловіки побили українця, згодом їх затримала поліція. Свідком цього інциденту став член міської ради Познані Анджей Прендке, який розповів, що сталося того дня.

Читайте також:

Теги: Польща іноземці українці прикордонники депортація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лещенко запевнив, що в Зеленського немає друзів у владі, а боротьба з корупцією триває
Лещенко пояснив, чим «друзі Зеленського» відрізняються від «Свинарчуків Порошенка»
24 листопада, 08:07
Внаслідок російського ракетного удару по Тернополю загинули Гжесько Амелія та її мама Оксана
Польська прокуратура розслідує загибель семирічної громадянки Польщі Амелії внаслідок атаки по Тернополю
25 листопада, 21:17
Елла Лібанова розповіла, що в Україні не буде бебі-буму, як після Другої світової війни
Демографиня Лібанова розповіла, чому в Україні не буде бебі-буму після війни
3 грудня, 20:26
ЄС звільнив Польщу від механізму солідарності в рамках міграційного пакту Євросоюзу
ЄС звільнив Польщу від обов'язку приймати мігрантів 
8 грудня, 20:39
Деякі звичайні для українців звички та традиції можуть здаватися у Японії дивними
Що українцям не варто робити у Японії? Три речі, про які треба знати
17 грудня, 10:27
Сікорський зробив заяву про Раду НАТО-Росія
Сікорський: Рада НАТО-Росія більше не існує
3 грудня, 21:45
Олександр Бутягін в окупованій Керчі
У Польщі затримано вченого з РФ, який розшукується за незаконні розкопки в Криму
11 грудня, 12:20
Зеленський: без незалежної України РФ неминуче піде на Польщу
Зеленський назвав країну, яка може опинитися під атакою Москви
19 грудня, 15:18
ЦВК повідомила про складнощі підрахунку українців за кордоном
Мільйони українців за кордоном ускладнюють точний підрахунок виборців – ЦВК
Сьогодні, 15:00

Соціум

Творець культової відеогри Call of Duty загинув у ДТП
Творець культової відеогри Call of Duty загинув у ДТП
Польща видворила майже 180 іноземців. Скільки серед них українців
Польща видворила майже 180 іноземців. Скільки серед них українців
Скільки українців працюють у Польщі. Результати дослідження 
Скільки українців працюють у Польщі. Результати дослідження 
Штраф 440 євро за смартфон: Нідерланди радикально підвищують дорожні штрафи
Штраф 440 євро за смартфон: Нідерланди радикально підвищують дорожні штрафи
Понад 300 зґвалтувань за 40 днів: у Франції винесено вирок у справі 16-річної дівчини
Понад 300 зґвалтувань за 40 днів: у Франції винесено вирок у справі 16-річної дівчини
Удар дронів по порту Тамань у Краснодарському краї: що відомо
Удар дронів по порту Тамань у Краснодарському краї: що відомо

Новини

Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Сьогодні, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua