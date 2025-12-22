Польща видворила майже 180 іноземців. Скільки серед них українців

Українці потрапили до списку громадян, які покинули Польщу примусово

У період з 15 по 21 грудня Польщу покинули майже 180 іноземців. Про це повідомила Прикордонна служба Польщі, інформує «Главком».

22 грудня стало відомо, що територію Польщі покинули 27 громадян Білорусі, 21 особа з Молдови та 19 чоловік з Грузії. Зазначається, що ці люди поїхали з країни добровільно.

Однак, найбільша кількість громадян, які покинули Польщу примусово, була з України. Йдеться про 24 українців, 16 громадян Грузії та п’ятеро людей з Колумбії.

Серед зазначених громадян, деякі з них були засуджені за крадіжки, зберігання наркотичних або психотропних речовин, напад і побиття, керування транспортними засобами без прав. Також видворені іноземці сприяли незаконному перетину кордону з Польщею.

Нагадаємо, що п'яний українець на авто проломив огорожу однієї з найдавніших церков у центрі Кракова. Поліція повідомила, що рівень алкоголю в крові водія становив 1,68 проміле. Небезпечний інцидент трапився вранці у неділю, 21 грудня, в самому центрі Кракова. Громалянин України, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, за кермом Volkswagen Tiguan протаранив огорожу церкви Святого Хреста.

Раніше «Главком» писав про те, що польські «мисливці за головами» з Департаменту пошуку та ідентифікації поліції заарештували 32-річного громадянина України в місті Катовіце. Він тікав від правосуддя за викрадення, пограбування та шантаж молодої жінки. Українець професійно переховувався і під час арешту не чинив опору.

Також повідомлялося, що в польському місті Познань двоє чоловіків напали на українця, коли він їхав у трамваї зі своєю партнеркою. Чоловіки побили українця, згодом їх затримала поліція. Свідком цього інциденту став член міської ради Познані Анджей Прендке, який розповів, що сталося того дня.