Мільйони українців за кордоном ускладнюють точний підрахунок виборців – ЦВК

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
ЦВК повідомила про складнощі підрахунку українців за кордоном
фото з відкритих джерел

Загальна кількість виборців перевищує 33 мільйони

ЦВК не може точно визначити, скільки українців реально зможе проголосувати, адже мільйони громадян перебувають за кордоном або не мають виборчої адреси. Про це повідомив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик, передає «Главком».

Дубовик повідомив, що за даними Державного реєстру виборців загальна кількість виборців перевищує 33 мільйони.

За його словами, ця цифра є загальною кількістю виборців, однак визначити, скільки з них реально зможуть прийняти участь у голосуванні і виявлять бажання, дуже важко.

«З різними даними, тобто Європейського Союзу, уповноваженої ООН в справах біженців, за кордоном перебувають на тих територіях, де ми можемо отримувати інформацію, від 5 до 7,5 мільйонів громадян України», – розповів він.

Ще приблизно 1 мільйон 400 тисяч громадян України, за словами Дубовика, не мають виборчої адреси, тобто «не мають офіційної реєстрації в Україні і за кордоном, і ми не знаємо, де вони перебувають».

Нагадаємо, що ЦВК заявляє, що для проведення виборів в Україні необхідно внести зміни до законодавства. Наразі робота над законопроєктами покладається на Верховну Раду, а вибори можливі лише після встановлення відповідних мирних умов. 

До слова, проведення майбутніх виборів в Україні може обійтися державі у щонайменше 20 млрд грн. Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик. Останні президентські вибори у 2019 році коштували бюджету близько 2 млрд грн, однак нинішні розрахунки є значно вищими через інфляцію та нові умови.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для організації виборів в Україні в рамках мирної угоди буде необхідне забезпечення припинення вогню. За його словами, це питання є одним з найважливіших для проведення легітимних виборів та забезпечення їхнього результату.

Як повідомлялось, Зеленський доручив народним депутатам напрацювати варіанти проведення виборів в Україні.

