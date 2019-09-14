Волкер анонсував зустріч з Сурковим



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Владислав Сурков і Курт Волкер Колаж: Радіо Свобода

За словами Волкера, переговори щодо часу зустрічі тривають

Спецпредставник Сполучених Штатів з питань України Курт Волкер найближчим часом зустрінеться з помічником президента Російської Федерації Владиславом Сурковим. Про це він повідомив на прес-конференції з главою МЗС України Вадимом Пристайком, предає РБК-Україна.

За словами Волкера, вже декілька тижнів адміністрації США та Росії ведуть переговори щодо дати та часу зустрічі.

Спецпредставник висловив сподівання, що зустріч з Сурковим відбудеться найближчим часом.

«Ми останні декілька тижнів намагаємо призначити час і сподіваюся, що ми зустрінемося дуже скоро», - зазначив він.

Нагадаємо, раніше посол США в Росії Джон Хантсман заявив, що найближчим часом може відбутися зустріч Курта Волкера та Владислава Суркова щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Американський посол зазначив, що зустріч політиків може відбутися у Москві.

Як повідомлялось, Україна не буде вносити ніякі зміни до Конституції про так званий особливий статус Донбасу.