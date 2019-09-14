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    Волкер анонсував зустріч з Сурковим

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    Владислав Сурков і Курт Волкер - Волкер анонсував зустріч з Сурковим
    Владислав Сурков і Курт Волкер
    Колаж: Радіо Свобода

    За словами Волкера, переговори щодо часу зустрічі тривають

    Спецпредставник Сполучених Штатів з питань України Курт Волкер найближчим часом зустрінеться з помічником президента Російської Федерації Владиславом Сурковим. Про це він повідомив на прес-конференції з главою МЗС України Вадимом Пристайком, предає РБК-Україна.

    За словами Волкера, вже декілька тижнів адміністрації США та Росії ведуть переговори щодо дати та часу зустрічі.

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    Спецпредставник висловив сподівання, що зустріч з Сурковим відбудеться найближчим часом.

    «Ми останні декілька тижнів намагаємо призначити час і сподіваюся, що ми зустрінемося дуже скоро», - зазначив він.

    Нагадаємо, раніше посол США в Росії Джон Хантсман заявив, що найближчим часом може відбутися зустріч Курта Волкера та Владислава Суркова щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Американський посол зазначив, що зустріч політиків може відбутися у Москві.

    Як повідомлялось, Україна не буде вносити ніякі зміни до Конституції про так званий особливий статус Донбасу

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