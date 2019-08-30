Курт Волкер привітав нових членів Кабміну



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Курт Волкер заявив про підтримку США нового Кабміну України

Спецпредставник Держдепартаменту привітав новообраних членів українського уряду

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер привітав нових членів Кабінету міністрів України, яких сьогодні підтримала Верховна Рада.

Про це Волкер написав у своєму мікроблозі у Twitter.

«Вітаємо Прем’єр-міністра Гончарука, міністра закордонних справ Пристайко та весь Кабінет Міністрів України! Сполучені Штати стоять з вами у просуванні реформ та прагненні миру та відновлення територіальної цілісності», — написав американський спецпредставник по Україні.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада України призначила головою Служби безпеки України Івана Баканова.

Нагадаємо, Вадим Пристайко очолив МЗС.

Раніше Рада призначила Загороднюка міністром оборони.

Як повідомлялось, Рада обрала головою парламенту Дмитра Разумкова. Також Рада обрала депутата від фракції «Слуга народу» Руслана Стефанчука першим заступником голови парламенту. Віце-спікером Ради призначили Кондратюк.

Також Верховна Рада вже підтримала подання президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

Під час першого засідання Верховної Ради нового скликання планують розглянути 27 питань, серед яких призначення уряду. Адже за законом сьогодні уряд Гройсмана склав повноваження.