Закон про реінтеграцію не суперечить Мінським угодам – Волкер

Документ також формалізує права громадян України, які живуть на окупованих територіях Донбасу - підкреслив спеціальний представник США з питань України

Закон щодо забезпечення суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донбасу впорядковує проведення там військової операції і не протидіє Мінським угодам. Про це заявив спеціальний представник США з питань України Курт Волкер. [READ_MORE] Він зауважив, що відповідний законопроект впорядковує військову операцію на Донбасі, яку до



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Курт Волкер

Документ також формалізує права громадян України, які живуть на окупованих територіях Донбасу - підкреслив спеціальний представник США з питань України

Закон щодо забезпечення суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донбасу впорядковує проведення там військової операції і не протидіє Мінським угодам.

Про це заявив спеціальний представник США з питань України Курт Волкер.

Він зауважив, що відповідний законопроект впорядковує військову операцію на Донбасі, яку до цього багато років називали антитерористичною.

За його словами, документ також формалізує права громадян України, які живуть на окупованих територіях Донбасу.

«Те, що там немає згадки про «Мінськ», не означає, що він протидіє «Мінську». Україна є учасником Мінських угод, бере участь в Тристоронньої контактній групі кожні кілька тижнів. Вона ухвалила закон про спеціальний статус, закон про амністію, готова до проведення місцевих виборів, коли для цього будуть умови», - наголосив Волкер.

Він висловив переканання, що Україна дотримується Мінських угод і побажав, щоб Росія робила те ж саме.

Як відомо, 18 січня Верховна Рада ухвалила законопроект «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях».

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