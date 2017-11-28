Волкер: миротворці на Донбасі мають лишатися до обрання нової місцевої влади

Після виборів, на думку Волкера, миротворці мають залишити Донбас

Присутність миротворчої місії ООН на сході України буде актуальною до проведення місцевих виборів, після яких відповідальність за безпеку в регіоні перейде до українського уряду. Про це заявив спецпредставник США по Україні Курт Волкер в інтерв'ю «Лівому берегу». «Моя думка полягає в тому, що важливо забезпечити безпеку в зоні



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Миротворці ООН

Після виборів, на думку Волкера, миротворці мають залишити Донбас

Присутність миротворчої місії ООН на сході України буде актуальною до проведення місцевих виборів, після яких відповідальність за безпеку в регіоні перейде до українського уряду.

Про це заявив спецпредставник США по Україні Курт Волкер в інтерв'ю «Лівому берегу».

«Моя думка полягає в тому, що важливо забезпечити безпеку в зоні конфлікту і створити умови для проведення місцевих виборів. Можливо, кілька місяців піде на прояснення списків виборців, на підготовку виборчого процесу, створення відповідних адміністрацій, забезпечення проведення кампанії, появи кандидатів, виборчих служб та проведення цих виборів», - сказав Волкер.

За його словами, на цей критичний період потреба в миротворцях буде зберігатися. Після обрання органів влади, можна буде починати передавати повноваження місцевим органам управління, і зрештою передати відповідальність за безпеку українському урядові.

«Отже, буде період розгортання, період управління забезпеченням виборів та їхньої безпеки, а потім - період переходу під контроль України», - додав Волкер.

Напередодні Волкер заявляв, що президент США Дональд Трамп хоче досягти миру в Україні і хоче, щоб Україна повернула собі свою територію.

Нагадаємо, 13 листопада під час зустрічі в Сербії Волкер передав помічнику президента Росії Владиславу Суркову доповнення до російського варіанту резолюції щодо миротворців ООН. Із 29 абзаців Росія визнала прийнятними лише 3.

Як повідомлялося, глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що Україна, США, Німеччина і Франція практично розробили спільний проект резолюції ООН по миротворцях на Донбасі.

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявляв, що миротворці ООН зможуть зайти на Донбас, якщо Росія відведе свої сили. Також він вважає, що резолюцію ООН про миротворців на Донбасі можуть прийняти до кінця цього року.

Згодом в РФ назвали заяву Волкера щодо миротворців спробою зриву «Мінська».

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