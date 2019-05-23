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    Волкер поінформував Білий дім про інавгурацію Зеленського

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    Курт Волкер - Волкер поінформував Білий дім про інавгурацію Зеленського
    Курт Волкер

    Волкера бачить можливості для просування спільних інтересів України і США

    Спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер поінформував адміністрацію президента Дональда Трампа про поїздку на інавгурацію Володимира Зеленського.

    Про це Волкер написав в Twitter.

    За словами Волкера, він бачить можливості для просування спільних інтересів України і США.

    «Секретар Перрі, посол Сондланд, сенатор Джонсон і я поінформували Білий дім про враження від нашої поїздки в Україну на інавгурацію президента Зеленського. Існує вікно можливостей для просування спільних інтересів України і США», - написав Волкер.

    Нагадаємо, 20 травня у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. 

    На інавгурації Зеленського були присутні чотири президенти і весь уряд. 

    Під час складання присяги на вірність українському народу Володимир Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут усіх президентських інавгурацій, які знала Україна. 

    Зеленський склав присягу і став шостим президентом.

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