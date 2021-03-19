Волкер пояснив, чому США затягують із призначенням посла в Україні

США не мають посла в Україні з травня 2019 року

Призначення посла США в Україні є надзвичайно важливим чинником для двосторонніх відносин і, враховуючи процедурні аспекти в Конгресі США, воно може відбутися наприкінці цієї весни.

Такий прогноз висловив колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер.

«Ніщо не замінить посла, який є особистим представником президента і може говорити з владою від імені адміністрації США. Тут я би попросив українських друзів трохи запастися терпінням», – зазначив Волкер.

За його словами, команда Байдена працює в Білому домі лише два місяці.

«Для нової адміністрації характерно, що спочатку затверджуються (через процедуру ухвалення в Сенаті США – ред.), головним чином, високопосадовці (міністри, заступники – ред.)», – зазначив Волкер.

Він додав, що зараз у Держдепартаменті США на посаді офіційно затверджений Сенатом лише Ентоні Блінкен, і більше ніхто – ні його заступники, ні помічники.

«Отже, належить ще виконати багато роботи для того, щоб номінанти пройшли процедуру ухвалення в Сенаті», – зауважив Волкер. Посли зазвичай розглядаються законодавцями наступною чергою.

«Я би спрогнозував, що ми почуємо ім’я, потім буде оголошена номінація (посла США в Україні – ред.), а потім пройде процес підтвердження (цієї кандидатури – ред.) в Сенаті пізніше цієї весни», – зазначив Волкер.

Водночас, він підкреслив, що Сполучені Штати й зараз «мають потужне представництво в Україні». У цьому зв’язку Волкер позитивно відзначив тимчасово повірену у справах США в Україні Крістіну Квін, яка, за його словами, «виконує чудову роботу».

Нагадаємо, минулого року тодішній президент Дональд Трамп номінував послом США в Україну колишнього генерала Кіта Дейтона.

У вересні комітет у закордонних справах Сенату США підтримав кандидатуру Дейтона, однак загального голосування у верхній палаті Конгресу США, передбаченого процедурою, так і не відбулося.

Посла США в Україні не було з травня 2019, коли з посади пішла Йованович.

Наприкінці травня 2019 року посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович достроково завершила роботу.

Джерело: Укрінформ