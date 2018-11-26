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    Волкер розлютився через агресію РФ в Азовському морі

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    Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер прокоментував останні дії РФ - Волкер розлютився через агресію РФ в Азовському морі
    Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер прокоментував останні дії РФ

    «Росія захопила кораблі і екіпажі, і потім звинуватила Україну в провокації???» - написав дипломат

    Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер відреагував на агресивні дії Росії біля окупованої Керчі.

    «Росія протаранила український корабель, що мирно йшов в український порт. Росія захопила кораблі і екіпажі, і потім звинуватила Україну в провокації???» - написав дипломат у мікроблозі Twitter.

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    Як стало відомо вранці 26 листопада в акваторію Чорного моря відправився військовий літак США.

    Раніше повідомлялося, що Конгрес США закликає Трампа негайно вплинути на Путіна.

    Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

    У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України приведені у повну бойову готовність.

    Рада Безпеки ООН сьогодні скликає термінове засідання щодо України.

    Верховна Рада збереться на позачергову сесію сьогодні о 16:00. На цій сесії буде розглядатися пропозиція Верховного Головнокомандуючого Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні терміном на 60 діб.

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