Волкер розлютився через агресію РФ в Азовському морі



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Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер прокоментував останні дії РФ

«Росія захопила кораблі і екіпажі, і потім звинуватила Україну в провокації???» - написав дипломат

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер відреагував на агресивні дії Росії біля окупованої Керчі.



«Росія протаранила український корабель, що мирно йшов в український порт. Росія захопила кораблі і екіпажі, і потім звинуватила Україну в провокації???» - написав дипломат у мікроблозі Twitter.

Як стало відомо вранці 26 листопада в акваторію Чорного моря відправився військовий літак США.

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У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України приведені у повну бойову готовність.

Рада Безпеки ООН сьогодні скликає термінове засідання щодо України.

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