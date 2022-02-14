Володимир Гройсман зворушливо привітав дружину із днем закоханих (фото)
Цього року родина відзначатиме 25 річницю одруження
Колишній голова українського уряду Володимир Гройсман зворушливо привітав свою дружину Олену із Днем закоханих, опублікувавши на своїй Facebook-сторінці зворушливе фото спільне фото із нею, та лаконічно підписавши його «Кохаю».
Варто зазначити, що цього року Володимир і Олена відзначатимуть 25 річницю одруження. Вони перебувають у шлюбі з 1997 року. На момент одруження майбутньому голові уряду було 19 років.
Родина виховує трьох дітей: двох доньок – Крістіну та Юлію, сина Давіда. Познойомила майбутнє подружжя спільна подруга ще у далекому 1995 році. Майбутне подружжя лише через кілька років після знайомства почало проживати спільно, винаймаючи квартиру.
Про Олену Гросмайн відомо, що вона є мешканкою Вінниці, де вже багато років займається бізнесом.
Нагадаємо у День Гідності та Свободи Володимир Гройсман пригадав революційне минуле та привітав українців зі святом.
Також варто нагадати, що нещодавно Порошенко та Гройсман вшанували героя, який пробудив Україну (фото).