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    Володимир Гройсман зворушливо привітав дружину із днем закоханих (фото)

    Родина Гройсманів виховує трьох дітей - Володимир Гройсман зворушливо привітав дружину із днем закоханих (фото)
    Родина Гройсманів виховує трьох дітей
    фото: Володимир Гройсман/Facebook

    Цього року родина відзначатиме 25 річницю одруження

    Колишній голова українського уряду Володимир Гройсман зворушливо привітав свою дружину Олену із Днем закоханих, опублікувавши на своїй Facebook-сторінці зворушливе фото спільне фото із нею, та лаконічно підписавши його «Кохаю».

    Варто зазначити, що цього року Володимир і Олена відзначатимуть 25 річницю одруження. Вони перебувають у шлюбі з 1997 року. На момент одруження майбутньому голові уряду було 19 років.

    Родина виховує трьох дітей: двох доньок – Крістіну та Юлію, сина Давіда. Познойомила майбутнє подружжя спільна подруга ще у далекому 1995 році. Майбутне подружжя лише через кілька років після знайомства почало проживати спільно, винаймаючи квартиру.

    Про Олену Гросмайн відомо, що вона є мешканкою Вінниці, де вже багато років займається бізнесом.

    Нагадаємо у День Гідності та Свободи Володимир Гройсман пригадав революційне минуле та привітав українців зі святом.

    Також варто нагадати, що нещодавно Порошенко та Гройсман вшанували героя, який пробудив Україну (фото).

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    Теги: Володимир Гройсман свята уряд
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    Володимир Гройсман зворушливо привітав дружину із днем закоханих (фото)