Порошенко та Гройсман вшанували героя, який пробудив Україну (фото)

В‘ячеславу Чорноволу сьогодні мало б виповнитися 84 роки

Сьогодні, у 84 річницю з дня народження великого українського діяча – В’ячеслава Чорновола, сучасні політики висловили свою шану колишньому голові «Народного Руху».

Зокрема п’ятий президент України, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко зацитував слова політика і пригадав боротьбу Чорновола за незалежність України.

«Дай Боже нам любити Україну понад усе сьогодні – маючи, щоб не довелось гірко любити її, втративши». Це – сильні слова великого українця, одного з творців незалежної України В’ячеслава Чорновола.

Ще за життя його називали «людиною, яка пробудила Україну». Його ідею проти радянського режиму підтримав увесь український народ. За це В’ячеслава неодноразово запроторювали до тюрем та таборів, але він продовжував свою боротьбу. Ба більше, став її символом. Патріотом, якого жорстока машина СРСР не спромоглася зламати.

Державні цінності для нього завжди були важливішими, ніж особисте. Заради них він жив та віддав своє життя. І назавжди увійшов в історію як вільна людина незалежної держави.

Сьогодні видатному діячу виповнилося б 84 роки… Пам’ятаємо…», – написав Порошенко у Facebook.

Згадав слова великого українця й інший політик, експрем’єр Володимир Гройсман. Він вказав не актуальність слів Чорновола й у наші часи.

«Нам потрібні сьогодні реформи, а не революції, сила закону, а не закон сили, добробут народу, а не всенародні злидні, громадянське порозуміння, а не громадянська ворожнеча, демократія, а не диктатура». Це слова В’ячеслава Чорновола. І таке враження, що говорить він їх просто зараз. А скільки вже років минуло. Висновків не зроблено. Не робить їх і нинішня влада. Сьогодні у В’ячеслава Максимовича День народження. Я вважаю, найкращим вшануванням пам’яті було б докласти всіх зусиль, щоб таки побудувати сильну європейську Україну. Це обов’язок кожного з нас – перед пращурами і перед нащадками. Перед тими, хто виборював і відновлював Незалежність.

Світла пам’ять В‘ячеславу Чорноволу, людині, яка боролась не за себе і не для себе. А для всіх нас. Для нової демократичної України», – написав Гройсман у Facebook.