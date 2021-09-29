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    Закон про олігархів породить нових «курченків» і «януковичей», – Гройсман

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    &laquo;При Януковичу вже з&rsquo;являвся Курченко такий, недоолігарх чи младонедоолігарх&raquo;,&nbsp;&ndash; Гройсман - Закон про олігархів породить нових «курченків» і «януковичей», – Гройсман
    «При Януковичу вже з’являвся Курченко такий, недоолігарх чи младонедоолігарх», – Гройсман

    Гройсман впевнений, що обраний владою шлях на побудову в Україні авторитаризму приречений на провал

    Закон про олігархів призведе до появи нових олігархів і переділу власності, як це було при Януковичі чи на початку 2000-х у Росії.

    Про це заявив експрем’єр-міністр Володимир Гройсман.

    «Я вважаю, що закон про олігархів – це боротьба за те, хто стане новим олігархом. Я вважаю, що у цій фразі є суть того, що відбувається. З одного боку, я думаю, що влада спробувала великий бізнес поставити на коліна. Зробити такий дамоклів меч у вигляді закону, що ми зараз тебе запишемо, будеш олігархом. А з іншого боку, я думаю, що це питання виведення на сцену нових олігархів через цей закон», – сказав Гройсман в ефірі телеканалу «Україна24».

    Експрем’єр вважає, що країна переживала уже подібні спроби влади створили власних олігархів для розграбунку країни.

    «У нас вже, по-моєму, при Януковичу з’являвся Курченко такий, недоолігарх чи младонедоолігарх. Який володів всім і зразу. Став олігархом за один рік. «Саша Стоматолог» з’явився у нас, теж молодий олігарх. Ми це все проходили», – додав Гройсман.

    Колишній голова уряду впевнений, що обраний нинішньою владою шлях на побудову в Україні авторитаризму приречений на провал.

    «Авторитарні режими – у них у всіх шлях один і той же. Фінал теж один і той же. Фінал дуже поганий, на превеликий жаль. Нічого немає краще демократії. Нічого немає краще вільних виборів. Нічого не має краще свободи слова», – підсумував Гройсман.

    Теги: Володимир Гройсман бізнес деолігархізація
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    Закон про олігархів породить нових «курченків» і «януковичей», – Гройсман