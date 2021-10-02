Гройсман показав, як проводить вихідні із дружиною (фото)
Володимир Гройсман побажав українцям хороших вихідних
Колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман опублікував сімейну світлину, фото він розмістив на своїй сторінці на Facebook.
Володимир Гройсман побажав українцям хороших вихідних. «Усім гарних сімейних вихідних!» – підписав допис Гройсман.
На опублікованій світлині він разом із дружиною Оленою. Вони разом готують, можливо, кашу на вогні.
У коментарях до допису користувачі мережі також бажають експрем'єр-міністру гарних осінніх вихідних: «Дякуємо Вам також хороших вихідних!», «Смачних вихідних», «Вам також вдалого дня !!!», «Дякуємо. Навзаєм».
Раніше колишні українські прем’єри Арсеній Яценюк, Володимир Гройсман, а також ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков опублікували спільне фото.
Також «Главком» розповідав, як Гройсман звернув увагу на дискримінацію людей під час проходження паспортного контролю.