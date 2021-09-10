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    Схудли і помолоділи. Соцмережі відреагували на спільне фото Авакова, Яценюка та Гройсмана

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    На світлині політики випромінюють гарний настрій - Схудли і помолоділи. Соцмережі відреагували на спільне фото Авакова, Яценюка та Гройсмана
    На світлині політики випромінюють гарний настрій
    Фото: Арсен Аваков/Instagram

    Українські ексміністри зустрілися під час форуму YES Brainstorm у Києві

    Колишні українські прем’єри Арсеній Яценюк, Володимир Гройсман, а також ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков відвідали форум «Ялтинська Європейська стратегія» (YES Brainstorm), який триває цими днями в Києві. Колективне фото міністрів колишній керівник МВС Аваков опублікував на своїй сторінці в Instagram.

    «Доброго ранку. А ми на Yes!», – підписав світлину експосадовець.

    Користувачі соцмережі відреагували на колективну фотографію влучними коментарями.

    «Доброго ранку! А ми на заробітках за кордоном!», – зазначив один з коментаторів

    Інший підписник Авакова поцікавився, чому до кадру не потрапив Янукович, і висловив припущення, що останній як раз фотографував трьох політиків.

    Також люди почали обговорювати зовнішність ексміністрів, зазначаючи, що за останній час вони помітно схудли.

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    Схудли і помолоділи. Соцмережі відреагували на спільне фото Авакова, Яценюка та Гройсмана
    Схудли і помолоділи. Соцмережі відреагували на спільне фото Авакова, Яценюка та Гройсмана
    Схудли і помолоділи. Соцмережі відреагували на спільне фото Авакова, Яценюка та Гройсмана
    Схудли і помолоділи. Соцмережі відреагували на спільне фото Авакова, Яценюка та Гройсмана

    Один з підписників запропонував трьом експосадовцям створити спільну політичну силу.

    Нагадаємо, цими днями в Києві відбувається Форум Ялтинська європейська стратегія (YES). Цього року захід проводять у форматі YES Brainstorming, він присвячений темі «Після Covid = Перед катастрофою? Кроки до виживання». У ньому беруть участь політики, бізнесмени, лідери думок з 20 країн світу.

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    Теги: Володимир Гройсман Арсеній Яценюк Арсен Аваков
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    Схудли і помолоділи. Соцмережі відреагували на спільне фото Авакова, Яценюка та Гройсмана