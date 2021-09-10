Схудли і помолоділи. Соцмережі відреагували на спільне фото Авакова, Яценюка та Гройсмана

Українські ексміністри зустрілися під час форуму YES Brainstorm у Києві

Колишні українські прем’єри Арсеній Яценюк, Володимир Гройсман, а також ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков відвідали форум «Ялтинська Європейська стратегія» (YES Brainstorm), який триває цими днями в Києві. Колективне фото міністрів колишній керівник МВС Аваков опублікував на своїй сторінці в Instagram.

«Доброго ранку. А ми на Yes!», – підписав світлину експосадовець.

Користувачі соцмережі відреагували на колективну фотографію влучними коментарями.

«Доброго ранку! А ми на заробітках за кордоном!», – зазначив один з коментаторів

Інший підписник Авакова поцікавився, чому до кадру не потрапив Янукович, і висловив припущення, що останній як раз фотографував трьох політиків.

Також люди почали обговорювати зовнішність ексміністрів, зазначаючи, що за останній час вони помітно схудли.

Один з підписників запропонував трьом експосадовцям створити спільну політичну силу.

Нагадаємо, цими днями в Києві відбувається Форум Ялтинська європейська стратегія (YES). Цього року захід проводять у форматі YES Brainstorming, він присвячений темі «Після Covid = Перед катастрофою? Кроки до виживання». У ньому беруть участь політики, бізнесмени, лідери думок з 20 країн світу.

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