Окупанти обстріляли стадіон та бібліотеку Чернігова (фото)

Ворон не може здолати опір захисників міста, а тому від злості знищує цивільні об’єкти

Очільник області записав відео біля головного стадіону міста та бібліотеки

Нічні авіаудари по Чернігову вкотре були завдані по цивільним об’єктам. На цього наголосив голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус у своєму ранковому відеозверненні.

Чаус записав відео біля головного стадіону міста та бібліотеки – на вулиці Шевченка – на фоні великої воронки прямо біля зупинки громадського транспорту перед спортивним об’єктом.

За словами Чауса, такі дії свідчать про агонію ворога, який не може здолати опір захисників міста, а тому від злості знищує цивільні об’єкти. Також голова ОДА припустив, що за такої тактики у російських нацистів скоро закінчаться снаряди.

Крім того, Чаус повідомив, що усі комунальники наразі працюють над тим, аби відновити роботу усіх мереж і запевнив, що скоро у домівки чернігівців повернеться вода.

Нагадаємо, вранці 11 березня в Івано-Франківську пролунали вибухи біля аеропорту. Також сьогодні вранці російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру. Сьогодні о 5.45 три ракети влучили у військовий аеродром Луцька. Є загиблий.

Міністерство оборони окупанта прокоментувало свої авіаудари по Луцьку, Івано-Франківську та Дніпру рано вранці 11 березня, внаслідок яких вже є жертви.