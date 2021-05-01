ВООЗ готується дати оцінку вакцині, яку купила Україна: названо терміни

Представниця ВООЗ зазначила, що важливо мати більше вакцин через проблеми з постачання інших препаратів

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) планує опублікувати свої оцінки для включення до списку екстреного використання китайської вакцини Sinovac наступного тижня.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Як заявила помічник гендиректора ВООЗ Маріангела Сімао, незалежна комісія організації 30 квітня провела оцінку вакцини Moderna і китайського препарату Sinopharm. Наступного тижня планується розглянути іншу основну вакцину Китаю, вироблену Sinovac Biotech.

«До початку або кінця наступного тижня ми проведемо остаточну оцінку цих трьох вакцин», – уточнила вона.

Сімао зазначила що важливо мати більше вакцин через проблеми з постачання інших препаратів, в тому числі з Індії, основного постачальника для програми COVAX. Індійська влада обмежила експорт вакцин через різке збільшення числа випадків захворювання всередині країни.

Зазначимо, 30 квітня в Україну прибула друга партія китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва компанії Sinovac. Розмір партії становить 500 тисяч доз препарату.

Перша партія вакцини CoronaVac прибула в Україну 25 березня у розмірі 200 тиcяч доз, щеплення нею розпочалося 13 квітня. Загалом Україною законтрактовано 1 мільйон 915 тисяч доз вакцини CoronaVac компанії Sinovac Biotech. Крім того, в Україні використовують вакцини виробників Pfizer та AstraZeneca (Covishield, SKBio).

У п’ятниц’ю також Степанов анонсував новий контракт, який забезпечить українців вакциною до кінця року.

Також Степанов анонсував поставку мільйона доз Pfizer. Дози будуть використовувати для вакцинації людей з групи ризику (старше 60 років і з супутніми захворюваннями).

Зараз в Україні щеплюють медиків і працівників закладів охорони здоров’я, мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, учасників Операції об’єднаних сил на Сході України, людей старших 65 років, соціальних працівників, священнослужителів, олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях у Токіо у 2021 році, освітян, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників.

Для імунізації використовують вакцини AstraZeneca (Covishield, SKBio), CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Вакцинація відбувається через мережу первинної медичної допомоги та мобільними бригадами з імунізації. Згідно з держпланом вакцинації від коронавірусу, в Україні вакцину Pfizer отримають працівники та пацієнти спеціалізованих закладів, соцпрацівники та рятувальники.