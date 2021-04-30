США повністю вакцинували від коронавірусу 100 мільйонів людей

55% дорослого населення США отримали принаймні одну дозу вакцини

У Сполучених Штатах Америки повністю вакциновані від коронавірусу 100 мільйонів дорослих людей. Про це заявив у п'ятницю координатор з реагування на пандемію Білого дому Джеффрі Зінтс, пише CNN.

«Це 100 мільйонів американців з відчуттям полегшення і спокою, знаючи, що після довгого і важкого року вони захищені від вірусу», – сказав він журналістам на брифінгу в Білому домі.

Зазначається, що 100 млн – це 38% дорослого населення країни. При цьому 55% дорослого населення отримали принаймні одну дозу вакцини. В цілому в США було зроблено близько 240 мільйонів щеплень, додає Axios.

Президент США Джо Байден заявив, що до кінця травня вакцин буде достатньо для кожного дорослого американця. Тепер кожен американець старший 16 років має право на вакцинацію проти Covid-19 по всій країні.

До слова, глава МОЗ України Максим Степанов анонсував новий контракт, який забезпечить українців вакциною до кінця року.

Зазначимо, Україна вже уклала контракти на поставки вакцин від коронавірусу компаній Pfizer, AstraZeneca, SinoVac та Novavax. Сьогодні ввечері в Україну має прибути чергова партія вакцини CoronaVac у розмірі 500 тисяч доз.

Також Степанов анонсував поставку мільйона доз Pfizer. Дози будуть використовувати для вакцинації людей з групи ризику (старше 60 років і з супутніми захворюваннями).

Зараз в Україні щеплюють медиків і працівників закладів охорони здоров’я, мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, учасників Операції об’єднаних сил на Сході України, людей старших 65 років, соціальних працівників, священнослужителів, олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях у Токіо у 2021 році, освітян, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників.

Для імунізації використовують вакцини AstraZeneca (Covishield, SKBio), CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Вакцинація відбувається через мережу первинної медичної допомоги та мобільними бригадами з імунізації. Згідно з держпланом вакцинації від коронавірусу, в Україні вакцину Pfizer отримають працівники та пацієнти спеціалізованих закладів, соцпрацівники та рятувальники.