В Україні за минулу добу провели рекордну кількість щеплень

Найбільше щеплень 29 квітня зробили у Києві, найменше - у Волинській області

29 квітня в Україні зробили 73 376 щеплень проти коронавірусу, 120 громадян отримали другу дозу вакцини. Про це заявив міністра охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Загалом від початку вакцинальної кампанії, з 24 лютого, у країні проти Covid-19 щеплено 702 440 осіб. Першу дозу вакцини отримали 702 438 осіб, обидві дози – 130 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Напередодні таких, хто завершив вакцинацію, було 10 осіб. У четвер побито рекорд попереднього дня, коли зробили 70 469 щеплень.

Працювали 306 мобільних бригад з імунізації та 2 069 пунктів щеплення.

Найбільше щеплень 29 квітня зробили у Києві (8 362), Харківській (6 015), Київській (5 743), Полтавській (5 433) і Дніпропетровській (4 968) областях.

Найменше – у Луганській (709), Чернівецькій (747), Івано-Франківській (887) та Волинській (935) областях.

Другу дозу кололи переважно в Полтавській області (116 щеплень).

120 людей, які отримали другу дозу щеплення від коронавірусу, – це військові, які їдуть у закордонну місію в Конго, повідомляє «Українська правда».

Обидва рази їх щеплювали китайською вакциною Coronavac від виробника Sinovak.

Враховуючи, що в Україні почали щеплювати препаратом Coronavac 13 квітня, найбільший проміжок між їхніми щепленнями може складати 15 днів.

Як розповідав головний санлікар Віктор Ляшко, за інструкціями проміжок між щепленням препаратом Coronavac має складати від 14 до 28 днів. Друге щеплення рекомендовано робити ближче до 28 дня.

Тим часом, китайська компанія Sinоvac підтвердила нову поставку вакцини від коронавірусу CoronaVac для України. Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, вже сьогодні ввечері до Києва прилетять 500 тис. доз. Усього Україна має контракт на 1,9 млн. доз препарату.