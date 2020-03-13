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    Міністр охорони здоров’я представив законопроєкт про коронавірус

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    <span><span>Глава МОЗ Ілля Ємець&nbsp;пропонує зібрати позачергову Раду для закону про коронавірус</span></span> - Міністр охорони здоров’я представив законопроєкт про коронавірус
    Глава МОЗ Ілля Ємець пропонує зібрати позачергову Раду для закону про коронавірус

    Закон врегулює застосування карантинних заходів в Україні

    Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець представив нардепам законопроєкт про боротьбу з коронавірусом в Україні. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Минздрава.

    Повідомляється, що сьогодні Ємець представив народним депутатам і представникам профільних відомств законопроект про першочергові рішення, пов'язаних з запобіганням коронавірусу COVID-19 і пов'язаних з ним захворюванням.

    Законопроект передбачає:

    • Спрощення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг для запобігання та боротьбі з коронавірусом, що дозволить прискорити процес закупівлі засобів індивідуального захисту та тест-систем;
    • Можливість працівникам виконувати роботу на дому;
    • Заборону на проведення масових заходів з чисельністю понад 200 осіб;
    • Заборону на проведення заходів державного нагляду та контролю на час здійснення заходів, пов'язаних з запобіганням і боротьбою з коронавірусом;
    • Посилення контролю в'їзду та виїзду на територію України;
    • Чіткий алгоритм примусової ізоляції і самоізоляції та відповідальності за недотримання карантину.

    За останніми даними, в Україні наразі первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.

    13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

    Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

    У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

    У п'ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла. 

    Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

    Нагадаємо, сьогодні на засіданні РНБО було ухвалене рішення, що Україна закриває кордон через 48 годин.

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