Міністр охорони здоров’я представив законопроєкт про коронавірус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава МОЗ Ілля Ємець пропонує зібрати позачергову Раду для закону про коронавірус

Закон врегулює застосування карантинних заходів в Україні

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець представив нардепам законопроєкт про боротьбу з коронавірусом в Україні. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Минздрава.

Повідомляється, що сьогодні Ємець представив народним депутатам і представникам профільних відомств законопроект про першочергові рішення, пов'язаних з запобіганням коронавірусу COVID-19 і пов'язаних з ним захворюванням.

Законопроект передбачає:

Спрощення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг для запобігання та боротьбі з коронавірусом, що дозволить прискорити процес закупівлі засобів індивідуального захисту та тест-систем;

Можливість працівникам виконувати роботу на дому;

Заборону на проведення масових заходів з чисельністю понад 200 осіб;

Заборону на проведення заходів державного нагляду та контролю на час здійснення заходів, пов'язаних з запобіганням і боротьбою з коронавірусом;

Посилення контролю в'їзду та виїзду на територію України;

Чіткий алгоритм примусової ізоляції і самоізоляції та відповідальності за недотримання карантину.

За останніми даними, в Україні наразі первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.

13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

У п'ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.

Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

Нагадаємо, сьогодні на засіданні РНБО було ухвалене рішення, що Україна закриває кордон через 48 годин.

Читайте також: