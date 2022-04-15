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    Лисичанськ: через ворожий обстріл загинув волонтер, дружина – в лікарні

    Андрій загинув, Ольга отримала поранення - Лисичанськ: через ворожий обстріл загинув волонтер, дружина – в лікарні
    Андрій загинув, Ольга отримала поранення
    фото: Сергій Гайдай/Telegram

    Подружжя з перших днів війни волонтерили, вони доставляли гумдопомогу лисичанам

    Російські військові 15 квітня обстріляли Лисичанськ Луганської області. Внаслідок ворожої атаки загинув волонтер, а його дружина потрапила до реанімації. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    «В одному з віддалених районів Лисичанська сьогодні під час ворожого обстрілу загинув волонтер, його дружина у важкому стані в лікарні», – сказано в повідомленні.

    Сергій Гайдай додав, що подружжя – Андрій та Ольга – з перших днів війни волонтерили, вони доставляли гумдопомогу лисичанам.

    «Мирні, добрі, позитивні», – охарактеризував пару голова ОВА.

    Нагадаємо, 3 квітня окупанти завдали удару забороненими касетними зарядами по Кривому Розі.

    Також вчора окупанти завдали авіаудару по Дніпропетровщині.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна волонтер обстріл військові Україна Дніпропетровщина поліція дружина окупація час Сергій Гайдай #stoprussia
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    Лисичанськ: через ворожий обстріл загинув волонтер, дружина – в лікарні