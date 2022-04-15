Лисичанськ: через ворожий обстріл загинув волонтер, дружина – в лікарні

Подружжя з перших днів війни волонтерили, вони доставляли гумдопомогу лисичанам

Російські військові 15 квітня обстріляли Лисичанськ Луганської області. Внаслідок ворожої атаки загинув волонтер, а його дружина потрапила до реанімації. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«В одному з віддалених районів Лисичанська сьогодні під час ворожого обстрілу загинув волонтер, його дружина у важкому стані в лікарні», – сказано в повідомленні.

Сергій Гайдай додав, що подружжя – Андрій та Ольга – з перших днів війни волонтерили, вони доставляли гумдопомогу лисичанам.

«Мирні, добрі, позитивні», – охарактеризував пару голова ОВА.

Нагадаємо, 3 квітня окупанти завдали удару забороненими касетними зарядами по Кривому Розі.

Також вчора окупанти завдали авіаудару по Дніпропетровщині.

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