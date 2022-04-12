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    Події в Україні

    На трасі Чернігів-Київ авто підірвалося на протитанковій міні (фото)

    На трасі Чернігів-Київ авто підірвалося на протитанковій міні (фото)

    Внаслідок вибуху водій загинув на місці

    У Чернігівській області легковик підірвався на протитанковій міні, внаслідок чого загинув водій. Про це повідомляє поліція області.

    «11 квітня близько 15-ї години до поліції надійшло повідомлення про те, що на автодорозі у селі Красне Чернігівського району підірвався легковий цивільний автомобіль. Внаслідок вибуху водій загинув. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції, патрульні поліцейські, спецпризначенці та вибухотехніки», – зазначається у повідомленні.

    Поліцейські встановили, що 64-річний місцевий мешканець їхав дорогою з села Ладинка в напрямку Красного. В селі він побачив знайомих, вирішив зупинитися і з’їхав з дороги на узбіччя. Там автівка наїхала на протитанкову міну. На жаль, внаслідок вибуху водій загинув на місці.

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    На трасі Чернігів-Київ авто підірвалося на протитанковій міні (фото)
    На трасі Чернігів-Київ авто підірвалося на протитанковій міні (фото)

    За цим фактом поліція під процесуальним керівництвом прокуратури розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

    «Поліція закликає громадян бути вкрай уважними та обережними! Особливо –на територіях, які тимчасово були в окупації ворожих військ. Росіяни залишили чимало вибухових пасток, замінованих ділянок та небезпечних предметів», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, за повідомленням Генштабу, РФ стягує нові війська та авіацію до східних кордонів України. До слова, Галкін розповів історію дівчинки з Маріуполя, яка наступила на розтяжку рашистів.

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    Теги: вибух росія окупанти війна Чернігівщина автомобіль аварія Україна окупація #stoprussia
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    На трасі Чернігів-Київ авто підірвалося на протитанковій міні (фото)