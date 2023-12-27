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Зеленський назвав найголовніший політичний результат року для України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський назвав найголовніший політичний результат року для України
фото: скріншот

Глава держави також провів нараду з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименко

Один із найбільших політичних результатів для України цього року – це домовленість із партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами, щодо нашого спільного виробництва зброї. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

«Загалом у нашому оборонному комплексі вже зараз працюють близько 300 тисяч людей, і це одне з найбільших досягнень нашої держави за кілька років. Український оборонно-промисловий комплекс не просто відновлюється – він стає таким продуктивним, який і потрібен для сучасної, технологічної війни. Багато приватних ініціатив уже в роботі: чотири з п’яти компаній у нашому ОПК – це приватний бізнес. Багато державних підприємств, які десятиліттями не працювали, тепер розгорнули своє виробництво, зокрема й нових видів озброєння», – наголосив глава держави.

Зеленський також повідомив, що провів нараду з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименко щодо вчорашнього російського удару по Херсону.

«Доповідь щодо російського удару по Херсону вчора: на жаль, один працівник поліції загинув – лейтенант Ігор Місюня, Кіровоградське ГУНП. Мої співчуття рідним і близьким... Чотири людини постраждали, із них двоє - хлопці-поліцейські, усім надано необхідну допомогу»,  – повідомив Зеленський

За даними глави держави, усі служби наразі працюють над відновленням енергозабезпечення Херсона. «Учора 70% міста залишилося без електрики. Критична інфраструктура заведена на генератори. Поступово відновлюють нормальну роботу. Постачання газу Херсону відновлено», – сказав президент.

Раніше Зеленський заявив, що завдання України максимально чітке – маємо зробити нашу державу настільки сильною та ефективною, щоб Росія відчувала, що на кожен її удар буде наша відповідь.

Теги: росія Володимир Зеленський президент озброєння війна

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