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Україна створила власну ППО на основі радянської техніки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна створила власну ППО на основі радянської техніки
За словами системи ППО, які розробляються спільно українськими і американськими компаніями, вже працюють на лінії фронту
фото з відкритих джерел

Камишін: «Ми розробляємо свої системи великі, складні, дорогі, довгі, але паралельно ми розробляємо те, що ми називаємо гібридним ППО»

Український воєнно-промисловий комплекс переобладнав радянську техніку спільно із західними партнерами, і такі установки вже працюють за призначенням. Про це повідомив міністр Мінстратегпром Олександр Камишін під час брифінгу за підсумками року.

«Історія, яка називається FrankenSAM – це наша продуктивна співпраця з американськими партнерами, у якій ми взяли наші радянські системи, їх інтегрували разом з нашими західними партнерами разом з західними ракетами, разом з західними пусковими установками і отримали на фініші нове гібридне ППО», – розповів Олександр Камишін.

Посадовець додав, що під час останнього відрядження у США делегація України бачила системи, які розробляються спільно українськими і американськими компаніями і вони вже сьогодні працюють на лінії фронту.

«Усі знають, що розробка будь-якої системи ППО – це п’ять років плюс. Ми не чекаємо ці п’ять років, ми розробляємо свої системи великі, складні, дорогі, довгі, але паралельно ми розробляємо те, що ми називаємо гібридним ППО. Це швидкі рішення, які нам дають результати вже цієї зими. Перші рішення з портфеля проєктів FrankenSAM вже працюють на полі бою», – зазначив він.

Міністр також наголосив, що Україна почала розробляти снаряди 155-го калібру, а наступного року планує розпочати серійне виробництво. Хоча додав, що у в Україні немає потрібних порохів, для виготовлення такої зброї, тому у цьому держава залежить від партнерів, які постачатимуть ці порохи.

Нагадаємо, Міністерство оборони України прискорило постачання в армію нових зразків озброєння і військової техніки. Очікується, що цей процес скоротиться до 20 днів.

Раніше ми повідомляли, що українські сили протиповітряної оборони навчилися збивати балістичні ракети «Кинджал», які російський диктатор Володимир Путін ознаменував своєю «суперзброєю».

До слова, в Україні наступного року планують суттєво наростити виробництво різного виду озброєнь. Основний акцент буде спрямований на засоби протиповітряної оборони.

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Теги: системи ППО війна США зброя військова техніка

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