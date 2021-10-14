«Воскреслий» Бабченко пояснив, чому виїхав з України

Зустріч з Бабченком проходила в одній з країн ЄС, яку журналіст просив не називати, адже досі переймається за свою безпеку

Аркадій Бабченко: «Якби спробували знову грохнути мене, то вбили б і сім’ю»

Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко, який втік від кремлівських переслідувань до України, а зараз перебуває за її межами, не почувався у безпеці в нашій державі і не відчував, що нинішня влада його може захистити. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому». Зустріч проходила в одній з країн ЄС, яку журналіст просив не називати, адже досі переймається за свою безпеку.

«Згадаймо ситуацію два роки тому, з якими гаслами Володимир Олександрович (чинний президент Володимир Зеленський – «Главком») ішов до влади та ці лозунги, їх напрямок, в принципі, був ну якщо не проросійський, то капітуляційний, на мою думку. В якийсь момент я зрозумів, що не хочу брати участі у цьому експерименті, тому що я перебував у такому становищі, що убезпечити себе та свою сім’ю я не міг, а чи зможе це зробити Україна, у мене виникали великі питання. Я думав, що вона буде насичуватися різноманітними інсургентами (збройні загони цивільного населення, що протистоять владі) і так воно і відбулося. Згадайте вбивство, коли був повішений білоруський активіст Віталій Шишов посеред дня в лісі. Це говорить про те, що це насичення відбувається або вже відбулося», – зазначив Бабченко.

Також журналіст вважає, аби поквитатися з ним, вороги можуть вбити і його сім’ю. «Ризикувати собою, своєю сім’єю я не збираюся. Думаю, якби спробували знову грохнути мене, то вбили б і сім’ю. Тому ось, «другий аеродром» (еміграція в Ізраїль – «Главком») – вирішив вивезти (сім’ю)», – уточнив журналіст.

Нагадаємо, у липні 2020 року Росія внесла журналіста Бабченка до списку терористів.

В листопаді 2019 року Аркадій Бабченко залишив територію України. Він повідомив, що основною причиною його переїзду з України до Ізраїлю була загроза життю і безпеці сім'ї.

Журналіст зауважив, що «з того варіанту подій, який зараз розвивається в Україні», він не бачить оптимістичного виходу.

Як відомо, у резонансній справі про «замах у Києві на опозиційного російського журналіста Аркадія Бабченка» 1 жовтня 2018 року набув сили вирок організатору «вбивства» - 50-річному Борису Герману, співвласнику та комерційному директору збройного підприємства «Шмайсер».

Раніше Бабченко, якого планували вбити у Києві, оприлюднив у соцмережі папери, які він назвав орієнтуванням ФСБ на своє вбивство.

Аркадій Аркадійович Бабченко народився у 1977 році у Москві. Журналіст та прозаїк. Через репресії та переслідування журналістів переїхав у 2017 році спочатку до Чехії, а того ж року – до України.

29 травня 2018 року ЗМІ повідомили, що Аркадія застрелили в його будинку в Києві. Наступного дня на пресконференції СБУ, на якій був присутній і Аркадій, було оголошено, що це була спецоперація з викриття російської агентури. З 2019 року жив у Ізраїлі. Востаннє з’являвся на публіці в Естонії.