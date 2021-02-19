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    На Черкащині дерево на смерть роздавило чоловіка

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    Загинув працівник&nbsp;1970 року народження - На Черкащині дерево на смерть роздавило чоловіка
    Загинув працівник 1970 року народження
    Фото: Управління Держпраці у Черкаській області

    Нещасний випадок стався в Степанецькому лісництві 18 лютого

    На Черкащині під час заготівлі деревини загинув 51-річний працівник. Про це повідомили в пресслужбі Управління Держпраці Черкаської області.

    Нещасний випадок стався в Степанецькому лісництві 18 лютого. Дерево розчавило працівника приватного підприємства «Ардес».

    За попередньою інформацією, працівник 1970 року народження виконував роботи щодо заготівлі деревини. У цей час на нього впало дерево, що призвело до смерті.

    Управління Держпраці в Черкаській області має створити спеціальну комісію та проведести розслідування нещасного випадку.

    Нагадаємо, на Черкащині тримається міцний мороз. На дорогах ожеледиця. На автодорогах Черкащини облаштовані пункти обігріву та місця відстоювання транспорту.

    У Черкаській області на автодорогах державного значення облаштовано 39 стоянок та місць відстоювання транспортних засобів. Також на території області працює 65 стаціонарних пунктів обігріву, з яких 22 облаштовані в місті Черкаси.

    У ніч на 17 лютого температура повітря в Черкасах знизилася до -29,3º. Місто стало найхолоднішим містом не тільки України, а й Центральної Європи.

    Раніше через льодяний дощ та мокрий сніг на Черкащині дороги та тротуари перетворилися на ковзанку.

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    Теги: смерть Черкащина чоловік Черкасская область
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