На Київщині під час пожежі загинула п’ятирічна дитина (фото)

Пожежа виникла, коли батьки залишили дитину дома, щоб сходити в магазин

18 лютого вночі сталась пожежа у житловому будинку в м. Біла Церква. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю рятувальниками було встановлено, що повністю горить одноповерховий житловий будинок.

За повідомленням сусідів, батьки залишили дитину дома, щоб сходити в магазин, а коли повернулися, то побачили дим з вікна будинку. Батько розбив вікно, аби потрапити в середину, але від доступу кисню вогонь повністю охопив дерев’яні конструкції споруди.

Пожежу вдалося ліквідувати лише о 06:07.

Під час розбирання конструкцій будівлі було знайдено тіло дитини 2015 року народження.

Причина виникнення пожежі встановлюється.