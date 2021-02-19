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    На Київщині під час пожежі загинула п’ятирічна дитина (фото)

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    Вогонь знищив будинок - На Київщині під час пожежі загинула п’ятирічна дитина (фото)
    Вогонь знищив будинок
    Фото: ДСНС

    Пожежа виникла, коли батьки залишили дитину дома, щоб сходити в магазин

    18 лютого вночі сталась пожежа у житловому будинку в м. Біла Церква. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю рятувальниками було встановлено, що повністю горить одноповерховий житловий будинок.

    За повідомленням сусідів, батьки залишили дитину дома, щоб сходити в магазин, а коли повернулися, то побачили дим з вікна будинку. Батько розбив вікно, аби потрапити в середину, але від доступу кисню вогонь повністю охопив дерев’яні конструкції споруди.

    Пожежу вдалося ліквідувати лише о 06:07.

    Під час розбирання конструкцій будівлі було знайдено тіло дитини 2015 року народження.

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    На Київщині під час пожежі загинула п’ятирічна дитина (фото)
    На Київщині під час пожежі загинула п’ятирічна дитина (фото)

    Причина виникнення пожежі встановлюється.

    Теги: пожежа трагедія ДСНС діти смерть Київщина рятувальники Біла Церква
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