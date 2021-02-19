На Київщині під час пожежі загинула п’ятирічна дитина (фото)
Пожежа виникла, коли батьки залишили дитину дома, щоб сходити в магазин
18 лютого вночі сталась пожежа у житловому будинку в м. Біла Церква. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
По прибуттю рятувальниками було встановлено, що повністю горить одноповерховий житловий будинок.
За повідомленням сусідів, батьки залишили дитину дома, щоб сходити в магазин, а коли повернулися, то побачили дим з вікна будинку. Батько розбив вікно, аби потрапити в середину, але від доступу кисню вогонь повністю охопив дерев’яні конструкції споруди.
Пожежу вдалося ліквідувати лише о 06:07.
Під час розбирання конструкцій будівлі було знайдено тіло дитини 2015 року народження.
Причина виникнення пожежі встановлюється.