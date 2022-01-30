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    Думки вголос

    Весь світ хвилюється за Україну, а в Києві все спокійно

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

    •  glavcom.ua
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    Хто насправді патріот України? - Весь світ хвилюється за Україну, а в Києві все спокійно
    Хто насправді патріот України?

    Чи минув Україну геополітичний шторм?

    У той час, коли президент України Зеленський у телефонній бесіді з президентом США Байденом з'ясовує, хто з них більший за патріоти України, хто більше переживає за загрозу російській агресії, український парламент зробив собі додаткові канікули. Відповідно, Кабмін України не засмучується відсутністю важливих законів і теж нікуди не поспішає.

    Весь світ переживає за Україну, а в Києві причаїлися і сподіваються, що геополітичний шторм минув Україну. Насправді ця оманлива тиша лише свідчить, що ми у центрі цього величезного, «ідеального шторму», що втягує себе дедалі більше учасників.

    У цій ситуації, Офіс президента України Зеленського завзято хоче показати Заходу і путінській Росії, що він уміло контролює важку соціально-економічну ситуацію в країні і не боїться ні загрози нападу Росії, ні загрози соціально-політичного або економічного дефолту України, що насувається.

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    Джерело: блог Віктора Небоженка

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    Теги: Кабмін Росія Верховна Рада США НАТО українці Україна Офіс президента
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    Весь світ хвилюється за Україну, а в Києві все спокійно