Названо місто України, яке буде першим вакцинуватися від коронавірусу



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Лікарі прогнозують пік захворювання на коронавірус у жовтні-листопаді

Першим містом України, яке почне застосовувати препарати й вакцини від коронавірусу, буде Київ. Про це начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Києва Олег Рубан розповів Obozrevatel.

«Столиця завжди була лідером із захворюваності на Covid-19 і на інші гострі респіраторні вірусні інфекції. Причина – велика міграція населення, велика кількість людей із груп ризику, які мешкають у місті Київ. Тому Київ перший зайшов в епідемію і останній буде виходити», – зазначив він.

За словами Рубана, наразі у столиці проводиться масове тестування всіх хворих з ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій. У 10-15% з них підтверджується діагноз коронавірусної хвороби.

«За прогнозами, захворюваність буде рости. Початок максимальних показників буде в жовтні-листопаді», – сказав Рубан.

Водночас він наголосив на тому, що ситуація стабілізується за умов, якщо містяни дотримуватимуться всіх рекомендованих правил: користуватимуться медичними масками, антисептиками та дотримуватимуться соціальної дистанції.

«Враховуючи наукову мережу, Київ буде першим застосовувати препарати і вакцини від коронавірусу. Що стосується київської міської влади, то за офіційної реєстрації вакцини того ж дня пройде закупівля препарату для населення міста», – запевнив він.

Коронавірус в Україні

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Як повідомлялося, станом на ранок 20 серпня у Києві підтверджено 11172 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 227 осіб.

Крім того, у Києві збільшується кількість госпіталізованих хворих із пневмоніями. Станом на 19 серпня в муніципальних медичних закладах столиці перебувало 653 хворих на пневмонію.

Столична влада вважає, що щеплення проти грипу цього року має увійти до «обов’язкової програми» кожної свідомої людини, тому що це може врятувати життя.