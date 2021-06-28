Вперше за понад 300 років до України привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика

Наразі Національний архів Швеції передав Україні три копії Конституції Пилипа Орлика

До 30-річчя Незалежності України до Києва привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди 25-ї річниці Конституції України.

«Перед тим, як приїхати сюди, я традиційно, як і щороку, покладав квіти до пам’ятника Пилипу Орлику – гетьману Війська Запорозького і автору знаменитої Конституції 1710 року, яку називають першою писемною Конституцією Європи. Переважна більшість із нас про неї знає, чула, читала або вивчала. І водночас переважна більшість із нас ніколи не бачила її в живу. Не бачила частинки своєї історії і своєї спадщини. Більш того, за 311 років Конституція Пилипа Орлика жодного разу не була вдома, на його Батьківщині», – зазначив президент.

Зеленський повідомив про переговори, які декілька місяців велися з владою Швеції, у Національному архіві якої зберігається оригінал Конституції Пилипа Орлика.

«І сьогодні ми нарешті можемо поділитися хорошими новинами… Національний архів Швеції передав Україні три копії Конституції Пилипа Орлика. Одна вже зранку виставлена у фойє Верховної Ради. Друга буде знаходитись в Офісі президента. Третя – у Конституційному суді України. Після його оновлення та перезавантаження», – сказав президент.

Копія Конституції Пилипа Орлика виставлена у фойє Верховної Ради. Фото: пресслужба президента

«До 30-річчя нашої Незалежності, вперше за 311 років, до України потрапить оригінал Конституції Пилипа Орлика. Його, разом з булавою гетьмана Пилипа Орлика і гетьмана Івана Мазепи, всі охочі зможуть побачити у Софійському соборі», – оголосив Зеленський.

Як повідомлялося, 28 червня Верховна Рада України зібралась на урочисте засідання з нагоди 25-річчя Конституції України.

Під час виступу Зеленського в Раді колишні народні депутати, правознавці, автори Конституції Степан Хмара і Віктор Шишкін стояли у футболках з написом «Зе! вбивця Конституції».

28 червня в Україні відзначається День Конституції. Цього дня 1996 року вночі Верховна Рада України затвердила Основний Закон держави.

Голосування за нього стало можливим завдяки компромісу між різними, впливовими тоді, силами на політичному Олімпі країни.

Прийняття однакових для усіх правил гри у вигляді Конституції, без перебільшення, було величезним досягненням, що вивело Україну з політичної кризи 1994-1996 років.