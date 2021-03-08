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    Все населення Нової Зеландії вже забезпечене протиковідною вакциною

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    У Новій Зеландії користуються вакцинами виробництва Pfizer і BioNTech - Все населення Нової Зеландії вже забезпечене протиковідною вакциною

    У Новій Зеландії користуються вакцинами виробництва Pfizer і BioNTech

    Ілюстративне фото

    Новозеландський уряд закупив близько 10 млн доз препарату

    Нова Зеландія закупила достатню для вакцинації всього населення країни кількість доз вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer і BioNTech, повідомила прем'єр-міністр республіки Джасінда Ардерн в ході брифінгу, що транслювався на її сторінці в Facebook.

    Пані Ардерн повідомила, що Нова Зеландія підписала угоду з Pfizer про попереднє придбання додаткових 8,5 млн доз вакцини. Спочатку країна уклала угоду на покупку 1,5 млн доз вакцини. Такого числа доз вистачить на 4,25 млн і 750 тис. осіб відповідно. Офіційно у країні мешкає 4,88 млн чоловік.

    «Ця зміна означає, що ми закупимо досить для повної вакцинації всіх громадян Нової Зеландії препаратом Pfizer», – сказала вона.

    Відповідно до даних Університету Джонса Хопкінса, в Новій Зеландії з початку пандемії було виявлено 2405 випадків зараження коронавірусів. Вилікувався 2301 осіб, померло 26 пацієнтів з Covid-19.

    Як повідомлялося раніше, масова вакцинація у цій країні стартувала 19 лютого.

    Загальна кількість вакцинованих від коронавірусу в Україні станом на сьогоднішній день становить 17947 осіб.

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    Теги: Нова Зеландія чоловік вакцинація уряд населення
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