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    Нова Зеландія почала вакцинацію від Covid-19

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    <p>Нова Зеландія розпочала кампанію з вакцинації від коронавірусу</p> - Нова Зеландія почала вакцинацію від Covid-19

    Нова Зеландія розпочала кампанію з вакцинації від коронавірусу

    Фото: New Zealand Herald

    Першими щеплення вакциною компаній Pfizer зробила група з 25 вакцинаторів в Окленді

    У п'ятницю, 19 лютого, Нова Зеландія розпочала кампанію з вакцинації від коронавірусу.

    Про це повідомляє New Zealand Herald.

    Першими щеплення вакциною компаній Pfizer зробила група з 25 вакцинаторів в Окленді. Після чого вони проведуть вакцинацію інших жителів Нової Зеландії.

    «Наш пробний запуск на карантинному об'єкті в Окленді сьогодні підтвердив, що наші процеси і системи готові до першого офіційного дня вакцинації прикордонників», – заявила генеральний директор охорони здоров'я Ешлі Блумфілд.

    Протягом наступних кількох місяців у Новій Зеландії будуть вакциновані 12 тисяч прикордонників та їх сім'ї.

    Напередодні вакцинування вже розпочалося навіть у Зімбабве

    Нагадаємо, раніше глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що вакцинація українців від коронавірусу розпочнеться 15 лютого. Згодом, міністр сказав, що вакцина «трішечки» затримується.

    Відтак в Міністерстві охорони здоров'я знову відтермінували початок вакцинації.

    Степанов каже, що вакцинація почнеться в лютому, але ймовірно вже наступного тижня.

    До цього на ранковому брифінгу 16 лютого глава МОЗ запевняв, що вакцинація розпочнеться на поточному тижні, а «технічні проблеми», які виникли з постачанням вакцини від коронавірусу в Україну, будуть вирішені за декілька днів.

    Врешті не дочекавшись вакцини, Степанов серед ночі полетів в Індію, домовлятися з найбільшим у світі виробником вакцин у світі – Serum Institute of India.

    Теги: Нова Зеландія щеплення вакцинація
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