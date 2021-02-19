Нова Зеландія почала вакцинацію від Covid-19

Нова Зеландія розпочала кампанію з вакцинації від коронавірусу

Першими щеплення вакциною компаній Pfizer зробила група з 25 вакцинаторів в Окленді

У п'ятницю, 19 лютого, Нова Зеландія розпочала кампанію з вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомляє New Zealand Herald.

Першими щеплення вакциною компаній Pfizer зробила група з 25 вакцинаторів в Окленді. Після чого вони проведуть вакцинацію інших жителів Нової Зеландії.

«Наш пробний запуск на карантинному об'єкті в Окленді сьогодні підтвердив, що наші процеси і системи готові до першого офіційного дня вакцинації прикордонників», – заявила генеральний директор охорони здоров'я Ешлі Блумфілд.

Протягом наступних кількох місяців у Новій Зеландії будуть вакциновані 12 тисяч прикордонників та їх сім'ї.

Напередодні вакцинування вже розпочалося навіть у Зімбабве

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що вакцинація українців від коронавірусу розпочнеться 15 лютого. Згодом, міністр сказав, що вакцина «трішечки» затримується.

Відтак в Міністерстві охорони здоров'я знову відтермінували початок вакцинації.

Степанов каже, що вакцинація почнеться в лютому, але ймовірно вже наступного тижня.

До цього на ранковому брифінгу 16 лютого глава МОЗ запевняв, що вакцинація розпочнеться на поточному тижні, а «технічні проблеми», які виникли з постачанням вакцини від коронавірусу в Україну, будуть вирішені за декілька днів.

Врешті не дочекавшись вакцини, Степанов серед ночі полетів в Індію, домовлятися з найбільшим у світі виробником вакцин у світі – Serum Institute of India.