Всесвітньовідомий храм Саграда Фамілія нарешті отримав ліцензію на будівництво



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Собор, який спроектував архітектор Антоніо Гауді, належить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Фото: Reuters

Міська рада Барселони пообіцяла сприяти планам щодо впорядкування будівельних робіт у соборі

Міська рада Барселони видала ліцензію храму Святого Сімейства (Саграда Фамілія), щоб врегулювати ситуацію навколо його будівництва, яке просувається вже більше 130 років без відповідних дозволів.

Про це повідомляє El Mundo.

Врегулювання ситуації з ліцензією на будівництво стало результатом спільної роботи мерії Барселони і ради храму, які тісно співпрацювали протягом останніх двох років.

«Тепер це сталося: через 137 років у Саграда Фамілія є необхідна ліцензія на будівництво», - заявили в міськраді Барселони.

Міська рада Барселони на чолі з Адою Колау і рада храму раніше досягли угоди, згідно з яким храм зобов'язався виплатити 36 мільйонів євро протягом 10 років для компенсації муніципальних витрат, пов'язаних з його діяльністю, а міська рада пообіцяла сприяти планам щодо впорядкування будівельних робіт.

Церква, яку спроектував архітектор Антоніо Гауді, належить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Роботи із її будівництва розпочалися у 1882 році і все ще тривають.

Бюджет собору на 2018 рік становить 80 млн євро, 50 млн з яких йде на роботи всередині храму. Щороку храм відвідують 4,5 млн туристів.

Нагадаємо, 15 квітня у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері.

Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі. Основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати.

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв відновити собор.

Джерело: Європейська правда