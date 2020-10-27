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    Меджліс звернувся до ООН та ОБСЄ через катастрофічну ситуація з Covid-19 в окупованому Криму

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    Російська окупаційна влада Криму приховує від громадськості і міжнародних організацій об'єктивну картину захворюваності та смертності від Covid-19 - Меджліс звернувся до ООН та ОБСЄ через катастрофічну ситуація з Covid-19 в окупованому Криму
    Російська окупаційна влада Криму приховує від громадськості і міжнародних організацій об'єктивну картину захворюваності та смертності від Covid-19

    Кількість щоденних випадків нових хворих на Covid-19 у Криму давно вже перевищила рівень, з яким можуть впоратися медзаклади і наявні лікар, - Чубаров

    Меджліс кримськотатарського народу закликає Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ і Моніторингову місію ООН з прав людини в Україні відвідати анексований Росією Крим через «катастрофічну ситуацію з коронавірусом» на півострові.

    Про це йдеться у заяві, яку опублікував голова Меджлісу Рефат Чубаров.

    Він повідомив, що кількість щоденних випадків нових хворих на Covid-19 у Криму давно вже перевищила рівень, з яким можуть впоратися медзаклади і наявні лікарі. «Через це багатьом пацієнтам, які хворіють на Covid-19 у важкій формі, відмовляють в госпіталізації, «прирікаючи на смерть», – каже Чубаров.

    Він наголошує, що російська окупаційна влада Криму приховує від громадськості і міжнародних організацій об'єктивну картину захворюваності та смертності від Covid-19. Медичному персоналу лікарень суворо наказали вказувати в документах померлих причиною смерті одну з супутніх хвороб пацієнта без згадки про Covid-19.

    Також окупаційна влада засекретила інформацію про епідеміологічну ситуацію в місцях позбавлення волі і про стан здоров'я незаконно утримуваних в них політв'язнів.

    У лікарнях та аптеках не вистачає ліків, які потрібні при лікуванні людей з Covid-19. Чубаров наголошує, що така ситуація склалася, бо Росія не вживає заходів щодо захисту здоров'я та життя населення окупованої території.

    Відтак президія Меджлісу закликає Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні і Моніторингову місію ООН з прав людини в Україні відвідати тимчасово окупований Крим і вивчити там ситуацію щодо дотримання прав людини, зокрема охорони здоров’я та надання медичної допомоги.

    Також у Меджлісі закликають Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) та Червоний Хрест разом з українським урядом надати жителям Криму якісну медичну допомогу в умовах пандемії коронавірусу.

    До відома, Росія запроваджує загальний масковий режим через зростання кількості хворих на коронавірус.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 26 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6677 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 27 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 355601 людей, одужали 145336 осіб, летальних випадків – 6590 осіб.

    Як повідомлялося,  науковці стверджують, що вік не впливає на шанси заразитися коронавірусом.

    В Україну цього тижня привезуть препарат для лікування коронавірусу.

    Крим Росія окупанти ОБСЄ Рефат Чубаров Меджліс ООН смерть червоний хрест влада населення ВООЗ коронавірус
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