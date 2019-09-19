Усі політсили Ради внесли Зеленському кандидатури у члени ЦВК, - депутат Качура



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При цьому народний депутат із фракції«Слуга народу» відмовився назвати прізвища кандидатів у члени Центрвиборчкому

Усі політичні сили, представлені у Верховній Раді, внесли Президентові Володимиру Зеленському кандидатури в члени Центральної виборчої комісії. Про це журналістам повідомив заступник голови комітету Ради з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики Олександр Качура (фракція «Слуга народу»).

«Всі фракції, в тому числі й наша, надали кандидатів, направили подання Президенту. Зараз, згідно із законом, це повноваження Президента. Він тепер вносить на розгляд Верховної Ради таке подання. Воно включається до порядку денного невідкладно. Після цього приймається рішення. Я не виключаю, що це може бути сьогодні, але ще є кілька пленарних днів, на яких Рада може прийняти рішення», - сказав він.

Качура підтвердив, що депутатська група «За майбутнє» також подала свої кандидатури.

«Ми врахували всі фракції, і ті, які за припинення (ЦВК)», - зазначив депутат.

При цьому Качура відмовився назвати прізвища кандидатів у члени Центрвиборчкому.

Як повідомлялося, 13 вересня Верховна Рада достроково звільнила всіх членів Центральної виборчої комісії.

Із відповідним поданням до парламенту звернувся президент Володимир Зеленський. Як причину такого рішення він назвав «необ’єктивність» та «бездіяльність» ЦВК.

У Центральній виборчій комісії, за розпуск якої 13 вересня проголосувала Верховна Рада, вважають рішення парламенту політичним і немотивованим, але сенсу його оскаржувати не бачать.

Джерело: Українські новини