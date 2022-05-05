  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    ЗСУ на Донбасі збили два російські літаки

    ЗСУ на Донбасі збили два російські літаки
    фото з відкритих джерел

    Противник намагається вести наступ на Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках

    На Донбасі сили оборони України добу збили два російські літаки за минулу. А також відбили 11 атак. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    «На території Луганської та Донецької областей за минулу добу відбито одинадцять атак ворога, знищено п'ять танків, сім одиниць бойової броньованої техніки та п'ять одиниць автомобільної техніки ворога», - зазначив він.

    За його словами, підрозділи ППО збили два російські літаки Су-30 і два безпілотних літальних апарати типу «Орлан-10» і «ZALA-421».

    Він додав, що противник намагається вести наступ на Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках, але поки без успіху.

    Раніше повідомлялося, у Луганській області, а саме у Попасній та Рубіжному харчів та води в людей залишилося лише на тиждень. Доступ до міст ускладнений, а евакуація неможлива. Також повідомлялося, що на Луганщині від ворожих обстрілів загинув священник.

    Читайте також: Росія намагається вести наступ на трьох напрямках: оперативні дані Генштабу
    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЗСУ на Донбасі збили два російські літаки