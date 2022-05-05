ЗСУ на Донбасі збили два російські літаки

Противник намагається вести наступ на Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках

На Донбасі сили оборони України добу збили два російські літаки за минулу. А також відбили 11 атак. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«На території Луганської та Донецької областей за минулу добу відбито одинадцять атак ворога, знищено п'ять танків, сім одиниць бойової броньованої техніки та п'ять одиниць автомобільної техніки ворога», - зазначив він.

За його словами, підрозділи ППО збили два російські літаки Су-30 і два безпілотних літальних апарати типу «Орлан-10» і «ZALA-421».

Він додав, що противник намагається вести наступ на Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках, але поки без успіху.

Раніше повідомлялося, у Луганській області, а саме у Попасній та Рубіжному харчів та води в людей залишилося лише на тиждень. Доступ до міст ускладнений, а евакуація неможлива. Також повідомлялося, що на Луганщині від ворожих обстрілів загинув священник.