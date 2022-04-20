Руїни та вирви від «Градів»: на що «руській мір» перетворив Сєвєродонецьк (фото)

Вирви від обстрілу «Градами» просто на шкільному стадіоні в Сєвєродонецьку

Журналісти показали Сєвєродонецьк після 55 днів війни

Після 55 днів війни у Сєвєродонецьку відсутнє водопостачання та електропостачання, газ. Місто на порозі гуманітарної катастрофи.

Журналісти Радіо Свобода показали кадри з Сєвєродонецька. На них пошкоджені храм та дитсадок, уламки житлових будинків, знищений ринок, обстріляне авто «швидкої», вирви від обстрілу «Градами» просто на шкільному стадіоні.

Деякі люди готують їжу на відкритому вогні на вулиці.

У Сєвєродонецьку залишаються близько 20 тисяч жителів порівняно зі 130 тисячами, які були до початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого, повідомляє влада. Людей закликають евакуюватися.

Як повідомлялося, близько 80% території Луганської області наразі перебувають під контролем окупантів з Росії. Загарбники продовжують обстрілювати всю область.