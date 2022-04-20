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    Події в Україні

    Руїни та вирви від «Градів»: на що «руській мір» перетворив Сєвєродонецьк (фото)

    Вирви від обстрілу &laquo;Градами&raquo; просто на шкільному стадіоні в Сєвєродонецьку - Руїни та вирви від «Градів»: на що «руській мір» перетворив Сєвєродонецьк (фото)
    Вирви від обстрілу «Градами» просто на шкільному стадіоні в Сєвєродонецьку
    фото: Радіо Свобода

    Журналісти показали Сєвєродонецьк після 55 днів війни

    Після 55 днів війни у Сєвєродонецьку відсутнє водопостачання та електропостачання, газ. Місто на порозі гуманітарної катастрофи.

    Журналісти Радіо Свобода показали кадри з Сєвєродонецька. На них пошкоджені храм та дитсадок, уламки житлових будинків, знищений ринок, обстріляне авто «швидкої», вирви від обстрілу «Градами» просто на шкільному стадіоні.

    Деякі люди готують їжу на відкритому вогні на вулиці.

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    Руїни та вирви від «Градів»: на що «руській мір» перетворив Сєвєродонецьк (фото)
    Руїни та вирви від «Градів»: на що «руській мір» перетворив Сєвєродонецьк (фото)
    Руїни та вирви від «Градів»: на що «руській мір» перетворив Сєвєродонецьк (фото)
    Руїни та вирви від «Градів»: на що «руській мір» перетворив Сєвєродонецьк (фото)
    Руїни та вирви від «Градів»: на що «руській мір» перетворив Сєвєродонецьк (фото)
    Руїни та вирви від «Градів»: на що «руській мір» перетворив Сєвєродонецьк (фото)
    Руїни та вирви від «Градів»: на що «руській мір» перетворив Сєвєродонецьк (фото)
    Руїни та вирви від «Градів»: на що «руській мір» перетворив Сєвєродонецьк (фото)
    Руїни та вирви від «Градів»: на що «руській мір» перетворив Сєвєродонецьк (фото)
    Руїни та вирви від «Градів»: на що «руській мір» перетворив Сєвєродонецьк (фото)
    Руїни та вирви від «Градів»: на що «руській мір» перетворив Сєвєродонецьк (фото)
    Руїни та вирви від «Градів»: на що «руській мір» перетворив Сєвєродонецьк (фото)
    Руїни та вирви від «Градів»: на що «руській мір» перетворив Сєвєродонецьк (фото)
    Руїни та вирви від «Градів»: на що «руській мір» перетворив Сєвєродонецьк (фото)
    фото: Радіо Свобода

    У Сєвєродонецьку залишаються близько 20 тисяч жителів порівняно зі 130 тисячами, які були до початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого, повідомляє влада. Людей закликають евакуюватися.

    Як повідомлялося, близько 80% території Луганської області наразі перебувають під контролем окупантів з Росії. Загарбники продовжують обстрілювати всю область.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    Руїни та вирви від «Градів»: на що «руській мір» перетворив Сєвєродонецьк (фото)