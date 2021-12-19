Приватизація спиртзаводів. Керівник «Укрспирту» пояснив, що чекає співробітників проданих підприємств

На думку Сергія Блескуна, галузеві спеціалісти з високою імовірністю збережуть свої робочі місця

Станом на середину грудня Фонд державного майна України провів 29 аукціонів із продажу спиртзаводів

Процес приватизації вітчизняних спиртзаводів неодмінно позначиться на штаті цих підприємств, який приватні власники, імовірно, зроблять більш компактним для підвищення конкурентоздатності. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів виконувач обов’язків директора державного підприємства «Укрспирт» Сергій Блескун.

За словами керівника державного підприємства, штатний розклад на спиртзаводах раніше був дещо роздутий, тож його структура, імовірно, дещо зміниться.

«На підприємствах був трохи роздутий штатний розклад, велика бухгалтерія, адміністративний, управлінський апарат… Буде компактніший штатний розклад, не 80 осіб, наприклад, а 40-45», – вважає Блескун.

При цьому, на думку посадовця, галузеві спеціалісти, що працюють на цих підприємствах, навряд чи масово позбуватимуться роботи.

«На будь-якому виробництві потрібні спеціалісти. Враховуючи, що спиртзаводи здебільшого перебувають у сільській місцевості, у райцентрах, там не такий багатий вибір спеціалістів», – пояснив керівник держпідприємства.

Нагадаємо, 3 грудня 2019 року Рада скасувала державну монополію на виробництво спирту, яка діяла в нашій країні вже 25 років. 11 грудня глава держави підписав ухвалений депутатами закон, що, як сподівається влада, допоможе детінізувати спиртову галузь.

13 грудня 2019 року в Україні набув чинності закон про скасування держмонополії на виробництво спирту.