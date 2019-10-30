«Я заслужив право голосу». Жан Беленюк розказав, чого домагатиметься у статусі депутата



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Жан Беленюк наголосив, що в Україні не так багато спортсменів стають чемпіонами світу Фото: Іван Вербицький, Главком

«Чемпіон світу, Європи, призер Олімпійських ігор повинен мати житло» - ставить собі за мету нардеп

Видатний український борець греко-римського стилю, депутат від «Слуги народу» Жан Беленюк заявив, що заслужив право голосу і буде піднімати питання, які його не влаштовують. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

Беленюк вважає, що спортсмен, який виграє чемпіонат світу, Європи, призер Олімпійських ігор повинен мати особисте житло. «Я про це давно казав, бо і сам був у такій ситуації. Зараз працюємо над тим, щоб спортсмени, які показують результат, отримували помешкання в нових будинках. Подивіться, скільки забудов нині у Києві. Думаю, що для забудовника не буде проблемою виділити для видатного спортсмена однокімнатну квартиру вартістю $30 тис. Для бізнесу це невеликі гроші і хотілося б, щоб вони їх вкладали у спорт», - додав депутат.

Беленюк наголосив, що в Україні не так багато спортсменів стають чемпіонами світу. Олімпійські призери взагалі з’являються раз на чотири роки, тому спортсмени давно потребують адекватного фінансування.

«Якщо ми рухаємося за сценарієм західних європейських країн, то варто зробити так, щоб спортсменам, яким не може дати грошей держава, допомагали спонсори. Потрібно на законодавчому рівні цьому посприяти – прийняти закон про меценатство, закон про спонсорство. Люди, які заробляють гроші, вміють їх рахувати. Вони повинні розуміти, що вкладати в спорт – стратегічно вигідно», - пояснив він.

На зауваження «Главкома», що про це не один рік говорили й до нього, але ніхто нічого не зрушив з місця, Беленюк відповів, що навіть не знає, чому так відбувалося. «Зараз існують ініціативи і щодо меценатства, і щодо спонсорства, і щодо ігрового бізнесу. Для прикладу, букінґ, ставки на спорт – це бізнес, який заробляє на спортсменах. Було б логічно, якщо б якісь відрахування від податків спрямовувалися на реалізацію спортивних проектів, спортивну інфраструктуру. Це досвід західних країн. Я на своєму місці буду робити все, щоб ці моменти були прописані в цьому законопроекті. І президент, у принципі, розуміє, про що йде мова і готовий йти на зустріч», - резюмував нардеп.

Нагадаємо, 16 вересня Жан Беленюк приніс збірній України першу нагороду на чемпіонаті світу зі спортивної боротьби, що пройшов у Казахстані. 28-річний киянин завоював золоту медаль у ваговій категорії до 87 кг і став дворазовим чемпіоном світу з греко-римської боротьби.

Нещодавно Беленюк заявив, що повністю зосередиться на політиці після Олімпіади в Токіо у 2020 році.