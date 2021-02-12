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    Коронавірус не здається: ще у майже 350 киян виявлено хворобу

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    Коронавірус вражає людей усіх вікових груп - Коронавірус не здається: ще у майже 350 киян виявлено хворобу
    Коронавірус вражає людей усіх вікових груп
    Фото з відкритих людей

    Київ на другому місці серед регіонів України за добовою кількістю виявлених випадків Covid-19

    За минулу добу, 11 лютого, у Києві коронавірус виявлено у 348 людей. Це на 13 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 10 лютого було 335 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 131547 випадків захворювання на Covid-19.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (592), Львівській (373), м. Київ (348), Закарпатській (314), Вінницькій (307) та Дніпропетровській (297) областях», – повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 83307 осіб, померли 2484 особи.

    У Київській області зафіксовано 71283 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 246 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 159 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 63199 осіб, померли 1173 людини.

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1262867 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 11 лютого зафіксовано 4773 хворих на коронавірус. 

    Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 11 лютого у Києві було підтверджено 131199 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 335 осіб.  

    У Київській області було 71037 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 159 нових хворих.

    Нагадаємо, найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.

    Теги: Київ статистика Київщина Максим Степанов епідемія коронавірус
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