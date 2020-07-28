В Україні можуть подешевшати електромобілі



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Кабмін поставив за мету, що до 2030 року 75% автомобілів в Україні повинні бути електричними

Збір до Пенсійного фонду – 4,8%, його платять під час реєстрації авто - можуть скасувати

Верховна Рада скасувала всі податки на ввезення «зелених» машин (ПДВ, акцизний збір, мито) ще кілька років тому. Залишається тільки збір до Пенсійного фонду – 4,8%, його платять під час реєстрації авто. Є велика ймовірність, що і цей збір скасують. Про це пише finance.ua.

Зазначається, що найбільше українці купують електромобілів Nissan – 39%. На другому місці Tesla з часткою 30%, хоча ще рік тому електромобілі Маска займали приблизно 15% ринку.

Але все повинно змінитися до 2030 року: Кабмін поставив за мету, що на той час 75% автомобілів в Україні повинні бути електричними. Це прописано в Національній транспортній стратегії.

До 2040 року частка електромобілів складе 57% від загального числа світових продажів легкових авто, прогнозує Bloomberg. Це станеться на хвилі відмови від використання нафтопродуктів.

Поки в Україні електромобілі звільнили від оподаткування. Але в парламенті хочуть розширити пільги і завести виробників електромобілів в Україні. Для цього зареєстрували два законопроекти №3476 і №3477. У них пропонується:

звільнити українців від сплати збору до Пенсійного фонду при реєстрації електромобіля з 2026 по 2030;

можливість повернути частину витрачених грошей на машину через податкову знижку;

звільнити від ПДВ всі імпортні електричні машини до кінця 2025 року (поки ПДВ не треба платити до 2022 року);

звільнити від ввізного мита і ПДВ комплектуючі та обладнання для виробництва електромобілів до 2029 року;

звільнити від податку на прибуток підприємства, які виробляють двигуни для електромобілів, батареї і зарядні станції до кінця 2033 року.

Думка експертів. Звільнення від податків навряд чи достатньо, щоб залучити в Україну виробників електромобілів, впевнений засновник Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давида.

«Україна поки недостатньо цікава для виробників, тому що у нас ринок розвивається за рахунок старих електромобілів. Нові електромобілі залишаться дорогими навіть зі знижкою. Але будь-які ініціативи, які роблять електромобілі доступнішими або підтримують виробництво, повинні бути цікавими для України в плані створення нових робочих місць», – каже експерт.

«Розвиток електромобільності вимагає комплексного підходу. З одного боку, необхідні податкові преференції для виробництва, з іншого – стимулювання попиту, адже виробництво безпосередньо залежить від цього фактора. Для залучення автовиробників необхідно вводити преференції мінімум на 10 років, адже автовиробництво – це складний інвестиційний і капіталомісткий процес. Тому запропоновані законопроекти – це лише перший, але дуже важливий крок. Повинна існувати комплексна програма стимулювання споживання електротранспорту, а також оновлення автопарку України. Тому що середній вік автопарку в Україні становить уже 22,4 року, що вдвічі більше, ніж в ЄС. Зараз країна має хорошу можливість побудувати з нуля нову автомобільну галузь», – прокоментували в «Єврокарі».

Як повідомлялося, народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Куницький допомагав пов'язаній з ним фірмі «Автоентерпрайз», що займається ввезенням електроавтомобілів з-за кордону, для продажу та надання в оренду.

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