Як BBC «проїхалось» по Зеленському: не чіпає олігархів, призначає людей Януковича і переслідує Порошенка



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Зеленський заявив з приводу переслідування птого президента України Петра Порошенка, що не впливаю на правоохоронні органи

Зеленський насправді несерйозно ставиться до модернізації, реформування, демократизації країни, - кореспондент ВВС

Британський кореспондент Стівен Сакур під час інтерв‘ю для BBC жорстко коментував політику Володимира Зеленського. Зокрема, він зауважив, що Зеленський не виконує власні передвиборчі обіцянки, згортає реформи, потурає олігархам, призначає на посади людей з оточення Януковича і займається переслідуванням п’ятого президента Порошенка.



Кореспондент ВВС зокрема зауважив, що символи в політиці мають велике значення і коли українці слухають заяви про реформи, а потім бачать призначення Олега Татарова – це означає, що Зеленський насправді несерйозно ставиться до модернізації, реформування, демократизації країни.

«Один конкретний приклад. Ви призначили заступником керівника вашого президентського офісу людину, тісно пов'язану з насильством, насильством влади проти демонстрантів на Майдані в 2014 році. Ви знаєте, я маю на увазі Олега Татарова. Чому ви призначили його на одну з керівних посад у вашому офісі?», – запитав кореспондент BBC.



«Ви знаєте, в правоохоронних органах працювало багато різних людей за часів Януковича. Вони залишались працювати за часів Порошенка. Багато таких людей. Там були професіонали», – відповів Зеленський.



Журналіст BBC заперечив і нагадав, що родини тих, кого вбили на Майдані сили Януковича, назвали призначення Татарова «поверненням до старої політики Януковича», вони сказали, що це своєрідне продовження проросійської політики з боку Зеленського.



«Це просто слова зараз звучать, вибачте мені, будь ласка, за таке формулювання. Це просто слова. Хтось щось каже. Ця конкретна людина нікого не розганяла. Я б ніколи – я поважаю Майдан, ми поважаємо пам'ять загиблих, я патріотична людина, я президент України – ніколи не призначив людину, яка розганяла людей на Майдані», – відповів Зеленський.



Журналіст BBC також поцікавився, чому силовики в Україні переслідують тільки Порошенка.



«Здається, проти нього зараз є п'ятнадцять справ. Водночас багатьох інших олігархів, щодо фінансової діяльності яких лунають звинувачення, ніхто взагалі не чіпає. Ви, здається, рішуче налаштовані переслідувати лише Порошенка. Чому?», – запитав Стівен Сакур.



«Чесно кажучи, я не впливаю на правоохоронні органи. Але правда, з самого початку я їх збирав, новий склад, я їх збирав і говорив: «Будь ласка, немає своїх-чужих, всі олігархи, вони повинні жити за законом», – зазначив Зеленський.



«Я вважаю, що всі рівні перед законом. Так має бути – і кримінальні справи, які є проти тих чи інших високопосадовців, кримінальні справи, які є проти бізнесменів, які вкрали гроші або, ймовірно, вкрали гроші, вони повинні постати перед судом», – заявив Зеленський.



Журналіст BBC зауважив, що навіть Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Борель застеріг Зеленського щодо тиску на реформаторів і заявив про «тривожні сигнали щодо готовності протистояти інтересам впливових осіб».

Як повідомлялося, Зеленський в інтерв'ю ВВС заявив, що єдиний шанс зберегти Україну – членство у НАТО.

Також Зеленський пообіцяв піти з посади президента, якщо не зможе «закінчити війну».