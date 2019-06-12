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    Події в Україні

    На Чернігівщині формують новий танковий батальйон

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    Зараз військовий підрозділ отримує бойову техніку, озброєння, матеріальні запаси - На Чернігівщині формують новий танковий батальйон
    Зараз військовий підрозділ отримує бойову техніку, озброєння, матеріальні запаси

    12 окремий танковий батальйон оперативного командування «Північ» буде сформований у с. Гончарівське Чернігівського району

    На Чернігівщині формують новий окремий танковий батальйон.

    Про це у Facebook повідомила прес-служба оперативного командування «Північ».

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    «12 окремий танковий батальйон оперативного командування «Північ» буде сформований у с. Гончарівське Чернігівського району. Нова військова частина не входитиме до складу 1-ї окремої танкової Сіверської бригади і буде повністю самостійним підрозділом», - ідеться у повідомленні.

    Зазначається, що зараз військовий підрозділ отримує бойову техніку, озброєння, матеріальні запаси. Особовий склад формуватиметься виключно військовослужбовцями-контрактниками.

    У Гончарівському дислокується 1 окрема гвардійська танкова бригада «Сіверська».

    Як повідомлялося, під Житомиром готують танкістів Десантно-штурмових військ та Морської піхоти.

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