На Чернігівщині формують новий танковий батальйон
12 окремий танковий батальйон оперативного командування «Північ» буде сформований у с. Гончарівське Чернігівського району
На Чернігівщині формують новий окремий танковий батальйон.
Про це у Facebook повідомила прес-служба оперативного командування «Північ».
«12 окремий танковий батальйон оперативного командування «Північ» буде сформований у с. Гончарівське Чернігівського району. Нова військова частина не входитиме до складу 1-ї окремої танкової Сіверської бригади і буде повністю самостійним підрозділом», - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що зараз військовий підрозділ отримує бойову техніку, озброєння, матеріальні запаси. Особовий склад формуватиметься виключно військовослужбовцями-контрактниками.
У Гончарівському дислокується 1 окрема гвардійська танкова бригада «Сіверська».
Як повідомлялося, під Житомиром готують танкістів Десантно-штурмових військ та Морської піхоти.