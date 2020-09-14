Києву вже не вистачає лабораторій для дослідження тестів на Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Києву потрібні нові лабораторні потужності для дослідження тестів

Столиця хоче запустити в роботу ще одну лабораторію

Київ веде переговори про придбання обладнання та запуск в роботу ще однієї лабораторії для дослідження тестів на Covid-19. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив сьогодні під час онлайн-пресконференції.

«Оскільки Київ постійно збільшує кількість тестувань, нам потрібні лабораторні потужності для дослідження тестів, щоб оперативніше отримувати їх результати і, відповідно, оперативніше надавати медичну допомогу хворим», - сказав мер.

«Хочу повідомити, що місто веде переговори про придбання обладнання і запуск в роботу ще однієї лабораторії. Це дозволить дещо розвантажити роботу лабораторій у комунальних медзакладах та лабораторного центру», - зазначив Кличко.

Він повідомив, що показник тестування в Києві – найвищий в Україні і становить 217 тестів на 100 тисяч мешканців.

Загалом з початку пандемії в комунальних медзакладах і лабораторному центрі досліджено понад 112,6 тис. зразків біоматеріалу методом ПЛР. Методом ІФА – на виявлення антитіл зробили близько 21 тисячі тестів. Досліджують зразки також і в приватних та державних клініках.

«У столиці активно працюють і мобільні бригади медиків, які забирають біоматеріал для аналізу на коронавірус у пацієнтів удома. За минулий тиждень бригади відібрали 6225 зразків. А всього з початку своєї роботи – понад 67 тисяч», - додав Кличко.

Нагадаєм, станом на 14 вересня у Києві підтверджено 17429 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 168 осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 156797

Хворіють 84043

Одужали 69543

Померли 3211

Копіювати код для вставки

Загалом в Україні підтверджено 156797 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 13 вересня зафіксовано ще 2462 хворих на коронавірус.