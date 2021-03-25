Як українцеві бути успішним на YouTube. П'ять рекомендацій

Однією зі стратегій може бути фокус на темах, які мають глобальну привабливість

Українцям на YouTube варто створювати контент для глядачів з інших країн. Це – можливість отримати доступ до нової аудиторії. Оорієнтування на міжнародних глядачів сприяє збільшенню часу перегляду й монетизації відео, повідомили в у пресслужбі Google Україна.

Однією зі стратегій може бути фокус на темах, які мають глобальну привабливість. Наприклад, музичні тенденції, спорт, актуальні коментарі, нові технології, компіляції та рейтинги.

Також зазначається, що варто робити контент із субтитрами різними мовами – він доступний людям із порушеннями слуху, глядачам з інших країн і тим, хто дивиться відео в галасливій обстановці.

П'ять рекомендацій щодо створення контенту для іноземної аудиторії:

Визначте вашу мету створення контенту для іноземної аудиторії. Дуже важливо на самому початку визначити реальний час, зусилля та ресурси, які будуть необхідні для інтернаціоналізації вашого контенту;

Відштовхуйтеся від інтересів глядачів з інших країн при створенні відео іншими мовами та коли обираєте тему для відео;

Використовуйте інструменти YouTube: перекладіть назву й опис відео, додайте субтитри;

Працюйте з зарубіжними авторами. Колаборація з креаторами інших країн – очевидний спосіб охопити нову аудиторію;

Експериментуйте та оцінюйте результати, аналізуючи показники каналу. За допомогою YouTube Analytics ви можете оцінювати охоплення аудиторії в різних країнах, порівнювати дохід і аналізувати залученість аудиторії.

«Пам’ятайте, що YouTube щодня дивляться мільйони глядачів з усього світу, і навіть досить нішева тематика зможе знайти свого глядача. Головне – створювати такі відео, які будуть цікавими й цінними для вашого глядача», – йдеться в повідомленні.

Експорт контенту на іншомовні ринки продовжує бути актуальним та активно розвивається в українському YouTube. За останні три місяці більше мільярда користувачів з усього світу дивилися канали українських авторів.