Як вижити по сусідству з Кремлем? Європейські дослідники дали відповідь

У монографії вперше описані можливі юридичні наслідки російської агресії у довгостроковій та короткостроковій перспективі

В Україні вийшла друком монографія Surviving near the empire: price of the modern Kremlin`s aggression («Виживати поруч з імперією: ціна новітньої агресії Кремля»).

Дослідження, підготовлене українськими, польськими та естонськими дослідниками, присвячене агресивній політиці Росії та загрозам, які становить РФ для сучасного світу. ЇЇ авторами стали директор «Інституту світової політики» Євген Магда, професор Казімеж Вуйчицький, головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко, професори Сергій Федуняк, Євген Цибуленко, Томаш Ляховський.

У книзі вперше описані можливі юридичні наслідки російської агресії у довгостроковій та короткостроковій перспективі.

Дослідження, видане за сприяння ГО «Центр політичних наративів демократії» та Інституту світової політики, наразі представлене англійською мовою, проте з часом монографія буде надрукована українською, польською, естонською та іншими мовами. Презентація видання відбулася у Києві 27 серпня.

Презентуючи книгу, Євген Магда наголосив на тому, що гібридний вплив з боку РФ є небезпекою для всього світу. Всі народи чорноморсько-балтійського регіону повинні протидіяти впливу Росії, оскільки РФ веде гібридну війну не тільки проти України.

На готовності Росії до відкритої війни зосередив свій виступ головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко.

«Після війни 2008 року з Грузією Росія переозброїлась. Наразі переозброєння майже завершене, у них майже новий склад флоту та сухопутних військ. На Чорному морі вони мають 16 ракетних кораблів з потужністю 144 крилатих ракет. Це загроза не тільки Україні, але всій Європі, тому що ракета з Севастополя досягає і Лондона, і Мадриду», – наголосив Андрій Клименко.

Професор Сергій Федуняк звернув увагу на невміння Росії наладити управління окупованими територіями, як це можна побачити на прикладі Донбасу.

«На окупованих територіях Донбасу наразі гуманітарна катастрофа, одна з причин якої — деіндустріалізація. В ОРДЛО залишилися тільки ті промислові об’єкти, які вже ні до чого не придатні, мотлох. Тому там люди по півроку не отримують зарплати, велика травматичність, екологічні проблеми через затоплені шахти. Крім того, Росія змінює свідомість мешканців, особливо дітей та молоді, щоб вони ментально не змогли повернутися до України», – підкреслив Федуняк.

Професор Євген Цибуленко запропонував варіанти юридичної протидії агресивним діям Кремля, а його польський колега Томаш Ляховський зауважив, що здійснений радянською Росією геноцид українців має стати предметом розгляду міжнародного суду.

