Суд у Британії винесе рішення щодо книги про Путіна в жовтні

Суддя Високого суду Лондона Аманда Тріпплз планує винести рішення щодо книги про сходження президента Росії Володимира Путіна в жовтні цього року. Про це вона заявила 29 липня.

Йдеться про книгу «Люди Путіна: Як КДБ повернув собі Росію, а потім перейшов у наступ на Захід» (Putin’s People: how the KGB took back Russia and then took on the West) журналістки Кетрін Белтон, яка вийшла 2020 року.

Позов подали кілька заможних росіян, серед них – громадянин Росії та Ізраїлю, власник британського клубу «Челсі» Роман Абрамович. Він оскаржує твердження в книзі про те, що придбав «Челсі» в 2003 році за вказівкою Путіна.

Адвокат олігарха Г’ю Томлінсон у суді заявив, що книга містить «недбалі неточності» щодо зв’язків Абрамовича з Кремлем.

Відповідачі – сама Белтон і її видавництво HarperCollins – відкидають звинувачення. Вони стверджують, що книга збалансована, інформація в ній з достовірних джерел і отримана протягом років розслідувальної журналістики та інтерв’ю.

Сама колишня кореспондентка Financial Times Белтон, як повідомляє AFP, відмовилася коментувати слухання.

Позов проти Белтон та британського крила HarperCollins подала також російська державна компанія «Роснафта», очолювана наближеним до Путіна Ігорем Сечіним. За словами адвокатів компанії, твердження в книзі можуть змусити читача думати, що її діяльність є «нелегальною, недобросовісною та неефективною».

Ще два мільярдери, згадані в книзі – Петро Авен та Михайло Фрідман – відкликали звинувачення після того, як HarperCollins погодилося внести зміни в подальші перевидання книги. Також угода передбачає, що видавництво перепросить за те, що не взяло коментарі двох росіян щодо їхніх ймовірних зв’язків із Кабінетом державної безпеки СРСР на початку їхніх кар’єр.

Роман Абрамович відомий зокрема, як власник лондонського футбольного клубу Челсі заявив через своїх адвокатів, що подав позов у березні, оскаржуючи те, що він назвав «низкою неправдивих і наклепницьких тверджень» про нього, включно з інформацією «про придбання і справи футбольного клубу Челсі».

Абрамович наполягає, що намагався уникнути позову, і що його адвокати вели переговори з видавництвом про «взаємоприйнятне вирішення» того, що він вважає проблемою, але видавці не пішли на виправлення «певних тверджень» у книзі.

Як раніше повідомляв «Главком», чотири російські бізнесмени та корпорація «Роснефть» звернулися у березні та квітні в лондонські суди з позовами проти видавництва HarperCollins за наклеп. Позови проти видавництва подали співвласник Альфа-груп Михайло Фрідман, його бізнес-партнер Петро Авен, бізнесмен Шалва Чигиринський, а також власник футбольного клубу Челсі Роман Абрамович і корпорація Роснефть.

