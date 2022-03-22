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    Пораховано, скільки буде коштувати нова «Мрія»

    Найбільший у світі латка знищили рашисти в Гостомелі - Пораховано, скільки буде коштувати нова «Мрія»
    Найбільший у світі латка знищили рашисти в Гостомелі
    фото з відкритих джерел

    На побудову літака потрібно мільярд доларів

    В державному підприємстві «Антонов» підрахували, скільки буде коштувати добудувати легендарний АН-225 «Мрія», який є копією того літака, що знищили російські окупанти під Гостомелем. За попередніми даними, будівництво обійдеться в мільярд доларів. Про це повідомила речниця «Антонова» Лариса Дроздова в ефірі телемарафону.

    «Були зроблені підрахунки. Десь від $700 млн до $1 млрд треба буде, щоб добудувати ту «Мрію», яка є», – зазначила речниця.

    Нагадаємо, окупанти знищили найбільший в світі літак «Мрія». «Після 5-го авіанальоту розбомбили «Мрію» повністю. Це трапилось в перший день (24 лютого – ред.). Обстрілювали з вертольотів», –підтвердив Анатолій Федорук, міський голова Бучі – міста, що знаходиться за 4 кілометри від Гостомеля.

    Згодом у мережі з'явилися фото розбитого окупантами літака «Мрія».

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    Теги: росія окупанти війна Антонов Мрія будівництво Україна окупація #stoprussia
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    Пораховано, скільки буде коштувати нова «Мрія»