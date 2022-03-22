Пораховано, скільки буде коштувати нова «Мрія»

На побудову літака потрібно мільярд доларів

В державному підприємстві «Антонов» підрахували, скільки буде коштувати добудувати легендарний АН-225 «Мрія», який є копією того літака, що знищили російські окупанти під Гостомелем. За попередніми даними, будівництво обійдеться в мільярд доларів. Про це повідомила речниця «Антонова» Лариса Дроздова в ефірі телемарафону.

«Були зроблені підрахунки. Десь від $700 млн до $1 млрд треба буде, щоб добудувати ту «Мрію», яка є», – зазначила речниця.

Нагадаємо, окупанти знищили найбільший в світі літак «Мрія». «Після 5-го авіанальоту розбомбили «Мрію» повністю. Це трапилось в перший день (24 лютого – ред.). Обстрілювали з вертольотів», –підтвердив Анатолій Федорук, міський голова Бучі – міста, що знаходиться за 4 кілометри від Гостомеля.

Згодом у мережі з'явилися фото розбитого окупантами літака «Мрія».

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